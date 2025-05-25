Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan %50 ek gümrük vergisi uygulamayı önerdi. Açıklama sonrası altın fiyatlarına doping etkisi yaptı. Peki, altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 25 Mayıs altın fiyatları alış - satış tablosu...

1 /19 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /19 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /19 ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşını tırmandıracak bir açıklama yaptı. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan %50 ek gümrük vergisi uygulamayı öneriyorum" dedi. Açıklama sonrası altın fiyatlarına doping etkisi yaptı. İşte güncel altın fiyatları.

4 /19 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 4.202,41 TL Gram altın satış fiyatı 4.203,63 TL

5 /19 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 6.861,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 6.925,00 TL

6 /19 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 27.358,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 27.568,00 TL

7 /19 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 13.718,00 TL Yarım altın satış fiyatı 13.845,00 TL

8 /19 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.820,87 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.860,38 TL

9 /19 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 27.877,26 TL ATA Altın satış fiyatı 28.580,98 TL

10 /19 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 27.020,00 TL Tam altın satış fiyatı 27.553,53 TL

11 /19 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu Finans Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş'ten piyasaları ters köşe edecek tüyolar geldi.

12 /19 Dünyada yaşanan gelişmelerden dolayı altının fiyatlarının ne yöne gideceği belirsiz olduğunu belirten İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Ons altın 3 bin 305 dolar seviyesi test edildi. Ticaret savaşları ile ilgili iyimser açıklamalar, jeopolitik gerilimlerin azalması bahaneye neden oldu.

13 /19 Teknik düzenlemeler yapıldı. Aşağıda yine 3 bin doların altı var, bunlar test edilmedi. Teknik olarak kısa vadede 3 bin 180 dolar seviyesinde boşluk var. Bu yıl 3 bin 750 dolar direnci var, tekrar etmekte fayda var. 4,5 ayda hızlı bir getiri sağladı.

14 /19 Ons altını destekleyen gelişmeler ulusal piyasalarda durmaya devam ediyor. Altın ve Bitcoin arasında çetin bir savaş vardı. Her ne kadar fiyatlamalar dikkat çekici olmasa da 2025 yılında altın ve BTC arasında savaşın devam edeceğini düşünüyorum.

15 /19 Altın fiyatları belirsizliğini koruyan bir fiyatlamanın içinde. Hangi yöne kırılacağı belirsiz. Altın tarafından yüzde 100 pozisyon almaya doğru bakmıyorum, temkinli olmakta fayda var. Yatırımcının yüzde 50-50 pozisyon alması gerektiğini düşünüyorum."

16 /19 Dev bankadan altın için büyük tahmin Ünlü ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs ise perşembe günü yayınladığı bir analizde altın fiyatlarının yeniden rekor kırmasını beklediklerini açıkladı. Banka yayımladığı raporda "Mart ayından bu yana yatırımcılar, ekonominin sağlığı ve piyasa oynaklığıyla ilgili endişeler nedeniyle altın varlıklarını artırıyorlar. Uzun vadede, Goldman Sachs Research fiyatların merkez bankalarından gelen çok yıllık taleple ilerlemesini bekliyor. Analistlerimizin altın fiyat tahminine göre bu iki faktör metali yeni rekor seviyelere taşıyacak." açıklamasında bulundu.

17 /19 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.

18 /19 Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

