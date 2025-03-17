Altın rekor tazelemeye devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe Emtia piyasaları hareketli başladı. Özellikle en fazla tercih edilen yatırım araçlarından olan gram altın fiyatı güne, 3 bin 526 lira seviyelerinde başladı. Günün kapanışında ise gram altın 3 bin 528 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise akşam saatlerinde 5 bin 831 lira seviyelerinden satılıyor. İşte 17 Mart 2025 tarihli altın fiyatlarındaki son durum ve piyasalardan güncel gelişmeler.

1 /8 Altın fiyatları haftanın yeni gününe yükseliş grafiği ile başladı. Geçtiğimiz haftalarda art arda rekor kıran altın, yaklaşık bir haftalık düşüş eğilimi ardından yeniden yükselme eğilimi gösterdi. Emtia piyasasında, geçen hafta, ABD'nin uygulamaya koyduğu tarifeler ve dünya genelinden gelen karşı tarife hamlelerinin etkisiyle karışık seyir görüldü. Bugün gram altın fiyatı akşam saatlerinde 3 bin 528 TL seviyelerine çıktı. İşte altın fiyatlarındaki son veriler.

2 /8 ALTIN FİYATLARI BUGÜN (17 MART) NE KADAR OLDU?

Gram altın satış fiyatı: 3 BİN 528 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 5 BİN 831 TL Yarım altın satış fiyatı: 11 BİN 657 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 23 BİN 218 TL

3 /8 ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 526 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 515 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 526 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 820 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 160 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 990 dolardan işlem görüyor.

4 /8 ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımları varlık fiyatlamalarında etkili oluyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumu yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, bu durumun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını koruyor. Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 10 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 970 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



5 /8 Emtia piyasası geçen hafta ticaret savaşı endişeleriyle karışık seyir izledi

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 2,6, gümüş yüzde 4, paladyum yüzde 1,5, platin yüzde 3,4 değer kazandı - Aynı dönemde libre bazında bakır yüzde 3,8, çinko yüzde 4,6, nikel yüzde 0,7 ve kurşun yüzde 1,5 yükselirken, alüminyum yüzde 0,2 geriledi.

6 /8 ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi geçen hafta yürürlüğe girdi.

Çelik ve alüminyum tarifelerine Avrupa Birliği ve Kanada'dan misilleme geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarifelerine karşı 26 milyar avroluk önlemler aldıklarını açıklarken, Kanada ise 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ABD ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

Analistler, misilleme açıklamalarının ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişelerini artırdığını belirterek, bu durumun baz metaller üzerindeki etkisinin de yakından takip edildiğini söyledi.

7 /8 Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda sabit kaldı, yıllık yüzde 3,2 yükselerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif tarife politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler, jeopolitik risklerle artan belirsizlik ve merkez bankalarının alımlarıyla altının ons fiyatı geçen hafta 3 bin 4 dolarla rekor tazeledi. Bu seviyelerde tutunamayan altının ons fiyatı, ticaret gerilimleri ve durgunluk kaygılarıyla birlikte haftayı 2 bin 895 dolardan tamamladı.