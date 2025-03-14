Altın yine rekorlar kırıyor. ABD ekonomisinin Trump'ın açıklamalarından sonra resesyona gireceği yönündeki endişeler altına bütün dünyada talep yarattı. Fiyatlar rekor üstüne rekor kırarken Kapalıçarşı'da da altın yükseliyor. Peki, altın yükselmeye devam edecek mi, düşecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? İşte altının seyrine ilişkin uzman isimden güncel açıklama...
Altın fiyatlar yeni güne bir kez daha yükselişle başladı. Gram altın fiyatı 3 bin 526 lirayı görerek rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5 bin 810 liraya yükseldi.
Güncel altın fiyatları (14 Mart 2025 Cuma)
Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 3.520,09 TL, satış 3.520,41 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 5.632,15 TL’den alınırken, 5.755,87 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 22.953,09 TL’den işlem görüyor.
Altın yükselişini sürdürecek mi?
Finans analisti İslam Memiş, Ekim-Kasım aylarında ons altının 3.050-3.080 dolar, gram altının ise 4.000-4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.
Altın düşecek mi?
Memiş, ons altın tarafından düşüş beklentim devam ediyor. Ons altın tarafında düşüş trendi var bu düzenlemeleri mutlaka yapması lazım. 2800 dolar ve aşağısındaki rakamlar teknik olarak düzeltmeye muhtaçtır. Yılın bitmesin 9 ay var. 9 ay boyunca rekor kıracak, böyle düzenli bir şekilde artacak diye birşey yok.
Gram altın düşer mi, yükselir mi?
Gram altın tarafında da bir geri çekilme olabilir. Malum 10 gün önce 100 dolar seviyesinde kar satışı gördük. Ordan alım yapanlar yaptı. Yine böyle bir fırsat oluşumu ben bekliyorum. Fırsat bekleyenler acele etmemeli. Ara ara önümüzdeki haftalarda yatırımcı için fırsatlar olacaktır.
KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN ALIM SATIM FARKI BÜYÜYOR
Kapalıçarşı’da ise gram altın 3.490 TL’den alınırken, 3.531 TL’den satılıyor.
Altın fiyatlarının küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak hareketini sürdürmesi beklenirken, yatırımcılar gözlerini yeni zirvelere çevirmiş durumda.