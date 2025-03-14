Altın düşecek mi?





Memiş, ons altın tarafından düşüş beklentim devam ediyor. Ons altın tarafında düşüş trendi var bu düzenlemeleri mutlaka yapması lazım. 2800 dolar ve aşağısındaki rakamlar teknik olarak düzeltmeye muhtaçtır. Yılın bitmesin 9 ay var. 9 ay boyunca rekor kıracak, böyle düzenli bir şekilde artacak diye birşey yok.







