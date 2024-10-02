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Altında tablo değişti! 2 Ekim gram altın diyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

Altında tablo değişti! 2 Ekim gram altın diyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

14:442/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Güvenli liman altın yatırımcıları, gram altının 2 Ekim 2024 Çarşamba gününe nasıl başladığını araştırmaya başladı. Altın fiyatları haftanın ikinci gününde de gerilemeye devam ediyor. Gram altın, güne 2.916 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.660 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki gram altın, ons altın ve çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...

 Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2,650 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %-0.51. 2 Ekim 2024 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde -0.54 düşüş gösterdi.

Güncel altın fiyatları (2 Ekim 2024 Çarşamba)


Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 2.913,36 TL, satış 2.913,76 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.661,38 TL’den alınırken, 4.763,99 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 18.997,70 TL’den işlem görüyor.

2 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?


Alış 2.925,27

Satış 2.925,66

2 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Alış 4.955,00

Satış 5.014,00

2 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?


Alış 9.879,00

Satış 10.023,00

2 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Alış 19.756,00

Satış 19.972,00

2 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI


Alış 2.656,90

Satış 2.657,38

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