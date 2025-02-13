Amasya’da 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi. Kar tatili yapan öğrenciler 14 Şubat Cuma günü okullar tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki Amasya’da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma günü okul var mı? Valilik açıklama yaptı mı? İşte detaylar.
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor. Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile belli oldu. Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Amasya, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Aksaray ve Batman illerinde kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Bugün kar tatili yapan öğrenciler yarın okullar tatil mi, Amasya Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt arıyor.
Amasya’da yarın okullar tatil mi?
Amasya’da 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi. Kar tatili yapan öğrenciler 14 Şubat Cuma günü okullar tatil olup olmadığını merak ediyor. Amasya Valiliğinden yarın okul tatili için resmi bir açıklama gelmedi.
Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için, 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir."
Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada merkezde 12, Göynücek'te 6, Gümüşhacıköy'de 17, Hamamözü'nde 3, Merzifon'da 19, Suluova'da 9 ve Taşova ilçelerinde 9 olmak üzere toplam 75 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirilmişti.
Açıklamada, İl Özel İdaresinin yol açma çalışmalarına tüm ekipleriyle devam ettiği belirtilmişti.