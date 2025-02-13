Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor. Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile belli oldu. Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Amasya, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Aksaray ve Batman illerinde kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Bugün kar tatili yapan öğrenciler yarın okullar tatil mi, Amasya Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt arıyor.