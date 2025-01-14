ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Los Angeles ve çevresinde çıkan 4 yangının toplamda 160 kilometrekareden fazla alanı küle çevirdi. Salı günü akşamı şiddetini artırması beklenen rüzgarların hızının, saatte 70 ila 110 kilometreye ulaşacak olması yangından etkilenen binlerce kişiyi yeniden korku sardı. Peki ABD’deki yangın söndürüldü mü? Los Angeles yangını son durum nedir yangın kontrol altına alındı mı?
ABD'nin California eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarında kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, yangınlarda ölenlerin sayısına ilişkin güncel verileri açıkladı. Yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olmasının beklendiği bildirildi.
ABD’deki yangın söndürüldü mü?
ABD'de Los Angeles ve çevresinde 8. gününde devam eden yangınlarda mücadeleyi zorlaştıran şiddetli rüzgarların tekrar etkili olma ihtimali üzerine bölge halkına uyarı yapıldı. Yetkililer, Los Angeles ilçe sınırları içinde kalan 3 bölgede yangınların hala söndürülemediği, Eaton ve Palisades yangınlarının birçok cephede binlerce evi tehdit etmeye devam ettiği ve şiddetli rüzgarların geri dönme ihtimalinin geçerli olduğu konusunda bilgilendirmede bulundu.
Ulusal Hava Durumu Servisi ilçe yetkilileri, pazartesi gecesinden başlayarak çarşamba gününe kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve düşük nem kombinasyonu nedeniyle bölgede, "kırmızı bayrak" uyarısının geçerli olacağını bildirdi.
Özellikle salı günü şiddetini artırması beklenen düzenli rüzgarların hızının, saatte 70 ila 110 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.
ABD’deki yangında kaç kişi öldü?
Los Angeles ve çevresinde çıkan 4 yangının toplamda 160 kilometrekareden fazla alanı küle çevirdiği, bunun San Francisco şehrinden daha büyük bir alana karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı. Los Angeles ilçe sağlık görevlilerinin güncellemesinde, Eaton ve Palisades yangınlarında en az 24 kişinin öldüğü ve 23 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Yanan ev ve iş yerlerine giren uzmanlar, yangında yaşamını yitiren kişileri de tespit edecek. Enkaz inceleme çalışmalarının başlamasıyla ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.
Trump, yanan bölgelerin "büyük bir bomba ile vurulmuş" gibi göründüğünü belirtti
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Newsmax haber ajansına verdiği röportajda, Los Angeles'taki orman yangınlarından etkilenen bölgelerin, "büyük bir bomba ile vurulmuş" gibi göründüğünü söyledi. 20 Ocak Pazartesi günü resmen görevine başlayacak olan Trump, "Los Angeles ile bazı şeyler yapacağız." ifadesini kullandı.