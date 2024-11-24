Ankara'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 25 Kasım Pazartesi günü Ankara'da zaman zaman kar etkili olacak. Ankara’da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Ankara Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

1 /7 Ankara'da kar yağışı veya olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmadığını merak ediliyor. Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı.

2 /7 Cumartesi günü başlayan kar yağışı, pazar günü de devam etmekte. Yaşanan gelişmelerin ardından Ankaralılar, 25 Kasım Pazartesi günü Ankara’da okulların kar nedeniyle tatil olup olmayacağı araştırılmaya başladı.

3 /7 25 Kasım Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da okulların tatil olduğu yönünde açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

4 /7 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Ankara'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, gün boyunca kar yağışı bekleniyor.

5 /7 Gündüz en yüksek sıcaklık 2°C, gece ise en düşük sıcaklık -3°C civarında olacaktır.

6 /7 Başkente mevsimin ilk karı düştü. Çevre ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı kesimler beyaza bürünürken çocuklar kardan adam yaptı, kar topu oynadı. Kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.