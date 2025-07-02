ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 2 TEMMUZ 2025: Bugün hangi yollar kapatıldı, ne zaman açılacak?

2 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saat 14.00 itibarıyla kapatılacak yollarla ilgili sürücülere uyarıda bulunulurken, alternatif güzergahların kullanılması tavsiye edildi.
Trafiğe kapatılacak güzergâhlar arasında Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve bağlantı sokakları yer alıyor. Ayrıca ihtiyaç halinde Kazım Karabekir Caddesi, Celal Bayar Bulvarı, GMK Bulvarı, Dögol Caddesi ve Beşevler Kavşağı çevresinde de ek kapanmalar olabileceği bildirildi.
2 TEMMUZ 2025 ANKARA’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, aşağıdaki yollar saat 14.00’ten itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak:
Anıt Caddesi ve bu caddeye açılan tüm sokaklar
Gençlik Caddesi'nin, Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve bu alana açılan sokaklar
Turgut Reis Caddesi'nin, Dögol Caddesi ile Tuncer Sokak arasındaki kısmı ve bu kısma bağlı tüm sokaklar
Bu yolların kapanması, özellikle Anıtkabir çevresine ulaşımı zorlaştıracağı için, vatandaşların alternatif güzergâhları tercih etmesi önem arz ediyor.
İLAVE YOL KAPANMA İHTİMALİ: GENİŞLETİLMİŞ GÜZERGÂHLAR GÖZLEM ALTINDA
Emniyet birimleri tarafından yapılan uyarıya göre, etkinlik süresince gerek görülmesi halinde aşağıdaki yollar da anlık olarak trafiğe kapatılabilir:
Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arası)
Celal Bayar Bulvarı’na açılan yan yollar ve varyantlar
GMK Bulvarı (Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arası)
Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası)
Bu yolların da kontrollü olarak kapatılabileceği belirtildiği için, özellikle şehir merkezine ulaşımı olan sürücülerin dikkatli olması ve yönlendirmelere uyması gerekiyor.
YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Şu an için Ankara Emniyet Müdürlüğü, kapanan yolların tam olarak ne zaman yeniden açılacağına dair bir saat paylaşmadı. Etkinliğin süresine ve güvenlik durumuna bağlı olarak açılış saatleri değişebilir. Bu nedenle sürücülerin:
Gelişmeleri takip etmesi,
Emniyet güçlerinin yönlendirmelerine dikkat etmesi,
Gerekirse toplu taşıma ve alternatif güzergahları kullanması öneriliyor.