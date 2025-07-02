ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 2 TEMMUZ 2025: Bugün hangi yollar kapatıldı, ne zaman açılacak?

2 TEMMUZ 2025 ANKARA’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, aşağıdaki yollar saat 14.00’ten itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak:

Anıt Caddesi ve bu caddeye açılan tüm sokaklar

Gençlik Caddesi'nin, Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve bu alana açılan sokaklar

Turgut Reis Caddesi'nin, Dögol Caddesi ile Tuncer Sokak arasındaki kısmı ve bu kısma bağlı tüm sokaklar

Bu yolların kapanması, özellikle Anıtkabir çevresine ulaşımı zorlaştıracağı için, vatandaşların alternatif güzergâhları tercih etmesi önem arz ediyor.



