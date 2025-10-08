Başkent Ankara’da su kesintileri, günlük yaşamı ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arızalar, artan su tüketimi ve bölgedeki kuraklık nedeniyle 8 Ekim 2025 tarihinde birçok ilçede hem planlı hem de zorunlu su kesintileri uygulanıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? İşte 8 Ekim ASKİ Ankara su kesintisi olan ilçeler listesi.