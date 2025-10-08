Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor. Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi'nde su kesintisi 9 gündür, Mamak'ın bazı mahallelerinde ise bir haftadır devam ediyor. Peki 8 Ekim ASKİ bugün su kesintisi olan yerler hangileri? Ankara’da sular ne zaman gelecek?
Başkent Ankara’da su kesintileri, günlük yaşamı ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arızalar, artan su tüketimi ve bölgedeki kuraklık nedeniyle 8 Ekim 2025 tarihinde birçok ilçede hem planlı hem de zorunlu su kesintileri uygulanıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? İşte 8 Ekim ASKİ Ankara su kesintisi olan ilçeler listesi.
KAZAN
Arıza Tarihi: 6.10.2025 09:10:00
Tamir Tarihi: 7.10.2025 23:00:00
Detay: YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ, SARAY KENT SANAYİ SİTESİ.
MAMAK
Arıza Tarihi: 6.10.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI TAMAMLANMIŞ OLUP HATLARA SU VERİLMİŞTİR. ANKARA GENELİ HATLARIN DOLMASI VE HERKESİN SU ALMASI BELLİ BİR ZAMAN ALACAK OLUP, BU SÜREÇTE MAMAK İLÇESİNDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ VEYA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: MAMAK İLÇESİ GENELİ.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 6.10.2025 13:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler ve Hacettepe Baraj mahalleleri.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 8.10.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent Mahalleleri ve Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı.
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 6.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: KEÇİÖREN İLÇESİ GENELİ.
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 8.10.2025 00:10:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 7.10.2025 22:30:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 12:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi ve Şehit Ali Mahallesi, Alsancak Mahallesi Bir Kısmı, Süvari Mahallesi Bir Kısmı, 30 Ağustos Mahallesi Bir Kısmı.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 7.10.2025 13:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 12:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattında oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisindeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisine gidilmiştir. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Karacakaya Mahallesi, Yuva Mahallesi, Turgut Özal Mahallesinin bir kısmı,Beştepe Mahallesi, Aşağı Yahyalar Mahallesi, İvedik Osb 1341 Cadde ve civarı, İvedik Osb 1541 ile 1241 sokak arası , Susuz mahallesi, Ata Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Batı Mahallesinin bir kısmı, Kardelen Mahallesi, İlkyerleşim Mahallesi, Gazi Mahallesi, Emniyet mahallesi. İvedik Mahallesi Anadolu Bulvarı.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 6.10.2025 12:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 12:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA ÜST KOTLARDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AHİBOZ,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİ OSMAN PAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACI HASAN,HACILAR,HACI MURATLI,HALLAÇLI,İKİZCE,İNCEK,KARAGEDİK AYDIN,KARAGEDİK ERCAN,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,KIRIKLI,KIZILCAŞAR,KOPARAN,OĞULBEY,OYACA YEŞİLÇAM,OYACA AKARSU,ÖRENCİK,TAŞPINAR,TEPEYURT,TOPAKLI,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK,YAYLABAĞ,YURTBEY MAHALLELERİ VE BAHÇELİ EVLER MAHALLESİNİN BİR KISMI.
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 6.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: -Mimar Sinan Mahallesi -Fatih Mahallesi -Tevfik İleri Mahallesi -Merkez Mahallesi -Yunus Emre Mahallesi -Ayyıldız Mahallesi.