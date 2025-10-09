ASKİ Ankara su kesintisi saatleri ve kesinti yaşanacak ilçeler listesini paylaştı. Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor. ASKİ duyurusuna göre, Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Etimesgut, Polatlı, Beypazarı gibi ilçeler yer almakta. Peki Ankara'da sular geldi mi, ne zaman, saat kaçta gelecek? ASKİ su kesintisi hangi ilçelerde, kaç saat sürecek? 9 Ekim Perşembe Ankara su kesintisi detaylı listesi.
Ankara’da su kesintileri, günlük yaşamı ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arızalar, artan su tüketimi ve bölgedeki kuraklık nedeniyle 8 Ekim 2025 tarihinde birçok ilçede hem planlı hem de zorunlu su kesintileri uygulanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, gün gün su kesintisi olan ilçe ve mahalleleri detaylı olarak paylaştı. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? İşte 9 Ekim ASKİ Ankara su kesintisi olan ilçeler listesi.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 8.10.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent Mahalleleri ve Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı.
POLATLI
Arıza Tarihi: 8.10.2025 14:15:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 10:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi’nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, dönüşümlü su sağlama uygulamasına devam edilmektedir.
Bu kapsamda, 08.10.2025 Çarşamba günü saat 23.55’e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. 09.10.2025 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla ilçe genelindeki depolar stok durumuna alınacak, sabah saat 10.00 itibarıyla şebekeye yeniden su verilecektir.
Etkilenen Yerler: POLATLI İLÇESİ GENELİ.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 8.10.2025 15:00:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi’nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, abonelerimize dönüşümlü su verilmesi uygulamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda üst kotlarda basınç düşüklüğü veya susuzluk yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi, Şeker Mahallesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Şeyh Şamil Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Güzel Kent Mahallesi, Altay Mahallesi, Devlet Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 8.10.2025 22:00:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 06:30:00
Detay: : Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır.
Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI).
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 9.10.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 23:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi’nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, abonelerimize dönüşümlü su verilmesi uygulamasına devam edilmektedir.
Bu kapsamda üst kotlarda basınç düşüklüğü veya susuzluk yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Yuva Mahallesi, Batı sitesi Mahallesi, Ergazi Mahallesi, Turgut Özal Mahallesi bir kısmı.
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 9.10.2025 00:10:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 23:55:00
Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 8.10.2025 10:30:00
Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: adalet mh ahievran mh ahi evran osb mh akçaören mh akşemsettin mh alagöz mh alcı mh alcı osb mh anayurt mh andiçen mh atatürk mh bacı mh bey obası mh cumhuriyet mh çiçektepe mh çoğlu mh çokören mh erkeksu mh ertuğrulgazi mh esenler mh fatih mh fevziçakmak mh gazi mh gazi osman paşa mh girmeç mh gökçek mh hisalıkaya mh hürriyet mh ilyakut mh incirlik mh istasyon mh istiklal mh kesiktaş mh malazgirt mh malıköy mh malıköy anadolu osb mh malıköy başkent osb mh mareşal çakmak mh menderes mh mevlana mh mustafa kemal mh mülk mh osmaniye mh osmanlı mh pınarbaşı mh plevne mh polatlar mh saraycık mh selçuklu mh tandoğan mh tatlar mh törekent mh türkobası mh ulubatlı mh ücret mh yenicimşit mh yenihisar mh yenikayı mh yenipeçenek mh yunusemre mh ve 29 ekim mahallesi.