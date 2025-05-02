AÖF ara sınav sonuç sayfası: AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılan sınavların ardından sonuçlar, öğrencilerin erişimine açıldı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavın sonuçları, Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor.