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AÖF ara sınav sonuç sayfası: AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF ara sınav sonuç sayfası: AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:002/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavlarının ardından sonuç heyecanı başladı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçlarının, Mayıs ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi (aof.anadolu.edu.tr) üzerinden erişime açılacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılan sınavların ardından sonuçlar, öğrencilerin erişimine açıldı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavın sonuçları, Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavları, belirlenen akademik takvime göre yapıldı.

Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların duyurulmasını bekliyor. Geçmiş yıllardaki açıklanma süreçlerine bakıldığında, sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden yaklaşık 15-20 gün sonra erişime açılıyor.

Resmi duyuru henüz yapılmamış olsa da, 2025 yılı AÖF sınav sonuçlarının Mayıs ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar dönemi dönem sonu sınavı (final sınavları) 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

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