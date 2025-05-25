AÖF bahar dönemi final sınavları bugün tamamlanıyor. Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor. Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilmekte. cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki oturum halinde düzenlenen sınava katılan adaylar AÖF final sınav kitapçıklarının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki AÖF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Açık öğretim fakültesi final soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF ders geçme notu.

1 /7 Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 bahar dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. AÖF final sınavları, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki oturum halinde uygulanmakta. Sınavın tamamlanmasıyla gözler sınav soruları ve cevap anahtarına çevrilmekte. AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

2 /7 AÖF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında, AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları genellikle sınavların tamamlanmasını takip eden birkaç gün içinde Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılmaktadır.

3 /7 Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığında, öğrenciler aşağıdaki platformlar üzerinden erişim sağlayabilirler. Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

4 /7 AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ? Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

5 /7 Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.

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