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AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖF 2025 bahar dönemi final sınav takvimi

AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖF 2025 bahar dönemi final sınav takvimi

12:237/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AÖF final sınavları merak ediliyor. Milyonlarca Açıköğretim Fakültesi öğrencisinin merakla beklediği 2024-2025 AÖF bahar dönemi final sınav takvimi açıklandı. 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ardından AÖF final sınav tarihleri için bekleyiş başladı. AÖF final sınavları ne zaman? 2025 AÖF bahar dönemi final sınavları hangi tarihte yapılacak? AÖF bahar dönemi final sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) bahar dönemi final sınavı tarihi için öğrenciler sınav takvimini ziyaret ediyor. Vize sınavları 4-5 Nisan tarihlerinde uygulanmıştı. Açıköğretim öğrencileri AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, 2025 AÖF Bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi 2024-2025 eğitim yılı için bahar dönemi final sınavlarının tarihini açıkladı. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı resmi akademik takvime göre, final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?


Anadolu AÖF sınav sonuçları açıklandı. 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF Bahar Dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçları X (Twitter) hesabından duyuruldu.

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!


2024-2025 Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.


AÖF SINAV SONUÇ EKRANI

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?


AÖF sınav sonuçları AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden öğreniliyor. Öğrenciler sonuçlara "aosogrenci.anadolu.edu.tr​" ekranı üzerinden ulaşabilecekler.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?


Derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanı ara sınavın %30u, dönem sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bahar dönemi akademik takvimini yayımlandı. Bahar dönemi için sınav tarihleri şu şekildedir;


Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı

16 Ağustos 2025




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