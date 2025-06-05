AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler yaz okulu takvimine çevrildi. 24-25 Mayıs tarihlerinde yapılan final sınavlarının sonuçları 3 Haziran’da açıklanırken, öğrenciler “2025 AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?” sorusunu araştırıyor. İşte AÖF yaz okulu sınav tarihiyle ilgili merak edilen detaylar...
AÖF bahar dönemi finalleri sona erdi, sınav sonuçları açıklandı. Şimdi ise Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yaz okulu süreci var. Anadolu Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli derslerden başarısız olan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için yaz okulu uygulamasını devreye alacak. Peki, 2025 AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi, genellikle sınavların tamamlanmasından sonra final sonuçları 3 Haziran Salı günü https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açıldı.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını aşağıdaki platformlar üzerinden kolayca öğrenebilir:
AÖF Öğrenci Otomasyonu (https://aof.anadolu.edu.tr)
Anadolu Mobil Uygulaması (iOS ve Android)
E-Devlet üzerinden de sınav geçmişi ve başarı durumları kontrol edilebilir.
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler yaz okulu sınavına ise 16 Ağustos 2025 tarihinde katılım sağlayacak.