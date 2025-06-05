AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF bahar dönemi finalleri sona erdi, sınav sonuçları açıklandı. Şimdi ise Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yaz okulu süreci var. Anadolu Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli derslerden başarısız olan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için yaz okulu uygulamasını devreye alacak. Peki, 2025 AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?