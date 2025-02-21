Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı akademik takvimine göre, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi süreci, 21 Şubat Cuma günü sona erecek. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme ekranı ve ders ekle-sil işlemleri hakkında bilinmesi gerekenler…
2024-2025 öğretim yılı akademik takvime göre, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki AÖF kayıt yenileme ve ders ekle-sil işlemleri nasıl yapılacak? AÖF sınavları ne zaman?
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı güz ve bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Böylece AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 21 Şubat 2025 Cuma günü saat 22.00'de sona erecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.
AÖF DERS SEÇİMİ VE SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:
Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecek.
İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecek.
Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacak. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacak.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihlerinde uygulanacak.