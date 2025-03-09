Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı akademik takvimine göre, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi süreci, 21 Şubat Cuma günü sona erdi. Açıköğretimde iki yıllık ön lisans ve dört yıllık lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencileri, AÖF bahar dönemi sınav takvimine odaklandı. Güz ve dönem sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için yaz okulu sınavları 16 Ağustos’ta yapılacak. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi açıköğretim ara ve final sınav tarihleri...

1 /6 2024-2025 öğretim yılı akademik takvime göre, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde öğrencilere bahar döneminde ara sınav ve dönem sonu(final) sınavı uygulanacak. İşte AÖF açıköğretim vize ve final sınav tarihleri.

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AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE VE FİNAL SINAVLARI 2025 NE ZAMAN? AÖF’te eğitim alan öğrenciler için yurtiçi ve yurtdışı programları sınav takvimi açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025’te, dönem sonu final sınavları ise 24-25 Mayıs’ta organize edilecek. Güz ve dönem sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için yaz okulu sınavları 16 Ağustos’ta yapılacak.



3 /6 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? Açıktan ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin sınav günlerinde geçerli kimlik belgesiyle birlikte fotoğraflı sınav giriş belgesini bulundurması zorunlu.

4 /6 AÖF sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci giriş ekranından erişime açılacak. Adaylar sınavdan 1 hafta önce sınav giriş belgelerini alabiliyor. 19-20 Nisan tarihlerinde yapılacak vize sınav yerlerinin 12 Nisan’a kadar açıklanması bekleniyor.

5 /6 AÖF sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı, sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarasıyla birlikte sınav kuralları yer alacak.