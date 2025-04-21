AÖF vize sonuçları sınava katılan öğrenciler tarafından sık sık kontrol ediliyor. 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavlarının ardından, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 2025 AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi.
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bahar dönemi vize sınavlarının ardından sorgulanmaya başladı. AÖF ara sınavlarına katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF ara sınav sonuçlarının sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Öğrenciler, sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya Anadolu Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE DERS GEÇME
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat veİşletme Fakülteleri Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim- Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları” na göre belirlenir.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.
Öğretim dili İngilizce olan derslerde ara sınav notunun başarı notuna katkısı %40, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %60’tır.
Öğretim Dili Türkçe olan derslerde ara sınav notunun başarı notuna katkısı %30, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı ise %70’tir.
AÖF VİZE SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF soruları ve cevap anahtarı, Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya adresleri ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login sitesi üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, bu ekran üzerinden e-Devlet bilgileri ya da öğrenci numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sorgulama işlemini yapabilecek.
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