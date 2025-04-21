AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE DERS GEÇME

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat veİşletme Fakülteleri Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim- Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları” na göre belirlenir.