AÖF yaz okulu sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı sorusu, sınava giren öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak diye soran öğrenciler, üniversitenin yapacağı duyuruları dikkatle takip ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları, 17 Ağustos Cumartesi günü sınava giren öğrencilerin gündemindeydi. AÖF yaz okulu sınav sonuçları aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden erişime açıldı. 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı.
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özellikle AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı sorusu öğrenciler arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan öğrenciler, üniversitenin resmi duyurularını yakından takip ediyor. 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları, "aof.anadolu.edu.tr" sitesinden öğrenilecektir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı. Puanları merak eden öğrenciler ''AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonucu öğrenme ekranı.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''2023-2024 Yaz Okulu Sınav sonuçlarınıza https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.'' denildi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre 1 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde sona ermişti. AÖF yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.