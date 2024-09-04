AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2024-2025 1. dönem yazılı sınav takvimi belli oldu. MEB AÖL sınav tarihlerini resmi internet adresinden paylaştı. Peki, AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB 2024-2025 Açık lise sınav tarihleri...
Açık Öğretim Lisesi yeni eğitim ve öğretim dönemi 1. yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Adaylar talep edilen ücreti ödedikten sonra işlemlerini gerçekleştirebiliyor. AÖL kayıt yenilme ve kayıt süreci sonrasında ise 1. dönem sınavları gerçekleştirilecek. Peki, açık lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL sınav tarihleri şöyle olacak;
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yenileme işlemi ücret ödemesi ardından otomatik olarak gerçekleşirlen yeni kayıtlar il ve ilçe halk eğitim merkezlerinden gerçekleşecek.
AÖL KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 300 (üç yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatırılabiliyor.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt Yenileme İşlemiAçık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, kayıt yenilemeücreti yatırıldıktan sonraki ilk iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kayıtyenileme ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını, adresbilgilerinin, sınav merkezinin ve cep telefonu numarasının güncel olup olmadığını kayıtyenileme tarihleri içerisinde öğrenci numarası veya T.C. Kimlik Numarası ve şifresiylehttps://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden kontrol etmek zorundadır.