MEB'e bağlı AÖL'de 2. dönem sınavları tamamlandı. Açık Öğretim Liseleri sınavları 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde yapıldı. AÖL 2.dönem sınavlarının ardından değerlendirme süreci başlayacak. MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları için açıklama geldi. Peki 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları 22 - 23 Mart tarihleri arasında üç oturumda gerçekleştirildi bir oturum için adaylara 100 dakika süre verildi. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirildi. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli soruldu. Sınava giren öğrenciler AÖL sınav sonuçları için tarih araştırmaya başladı.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarlarının 26-27 Mart tarihlerinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2.dönem sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liseleri 2.dönem sınav sonuçlarının 21 Nisan Pazartesi günü erişime açılacağını duyurdu.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖL 2.dönem sınav sonuçları değerlendirme sürecinin ardından erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler AÖL internet sitesi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.
AÖL SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınav puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Aynı zamanda yanlış ve boş olan cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.