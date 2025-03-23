Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavları 22 - 23 Mart tarihleri arasında üç oturumda gerçekleştirildi bir oturum için adaylara 100 dakika süre verildi. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirildi. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli soruldu. Sınava giren öğrenciler AÖL sınav sonuçları için tarih araştırmaya başladı.