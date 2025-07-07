Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav giriş belgesi olmadan sınavlara alınmayacak. Peki Peki AÖL sınav giriş yerleri 2025 açıklandı mı? İşte, AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler yaklaşırken, sınava girecek adayların en çok merak ettiği konulardan biri de "AÖL sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu oluyor. İşte, AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak.
AÖL sınav giriş belgesi 14 Temmuz 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
AÇIK LİSE AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, SINAV SAAT KAÇTA?
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da başlayacak.