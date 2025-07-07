Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler yaklaşırken, sınava girecek adayların en çok merak ettiği konulardan biri de "AÖL sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu oluyor. İşte, AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.