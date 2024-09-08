Eylül ayının gelmesiyle birlikte otomobil kampanyaları ilgi odağı haline geldi. Avrupa Birliği’nin (AB) trafik kazalarını azaltma amacıyla hayata geçirdiği Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR2) kapsamında, belirlenen standartlara uymayan araçların satışı için son tarih 31 Ağustos 2024 olarak belirlenmişti. Bu sürenin dolmasıyla birlikte, birçok otomobil üreticisi ellerindeki GSR2 kapsamı dışında kalan araçları hızla satmak amacıyla büyük indirim kampanyaları düzenledi.
GSR2 yönetmeliği, araçlarda yeni güvenlik teknolojilerinin kullanılmasını zorunlu kılıyor ve bu da hem sürücü hem de yolcuların daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşamasını hedefliyor. Bu kapsamda yer alan indirim kampanyaları, özellikle araç sahibi olmayı düşünenler için cazip fırsatlar sunuyor.
Peugeot'nun sunduğu çeşitli kampanyalar, özellikle 2008 ve E-2008 modelleri için oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Sıfır faizli kredi seçeneği, bu modelleri düşünenler için önemli bir avantaj.
Benzinli ve tam elektrikli iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulan 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008 modellerinde, 200 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi sağlanıyor. 408 ve hatchback temsilcisi 308’de de geçerli.
Peugeot'nun sunduğu yeni kampanyalar, özellikle 5008, 208 ve E-208 modellerini almak isteyenler için oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Peugeot büyük SUV modeli 5008’de sadece tüzel müşterilere özel tüm donanım seviyelerinde 250 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi sunuluyor. Peugeot 208 için sıfır faizli kampanya 120 bin TL’ye inerken, tam elektrikli E-208’de 160 bin TL için kullandırılıyor.
Nissan'ın GSR2 Kampanyası
Nissan'ın GSR2 içeren yeni modellerinde sunduğu nakit alımlarda indirim ve sıfır faiz avantajı, otomobil almayı düşünenler için oldukça cazip bir fırsat. Nissan Qashqai’nin hafif hibrit modellerinde; 4x2 Skypack donanım seviyesinde 200 bin TL nakit alım desteği ve 120 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz sunulurken,
4x2 Platinum donanım seviyesinde ise 200 bin TL indirim, 4x4 Skypack, 4x4 Platinum, Designpack, N-Design, Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100 bin TL indirim anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor.
Nissan Juke, Eylül ayında oldukça cazip bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Bu kampanya, hem nakit alım düşünenleri hem de kredi kullanmak isteyenleri memnun edecek gibi görünüyor. İşte kampanyanın detayları:
Yeni Nissan Juke’un Eylül’e özel kampanyasında, tüm donanım seviyelerinde 100 bin TL nakit alım desteği ve 300 bin TL’ye 12 ay sıfır faizli kredi imkânı bulunuyor. Juke, 1.629.900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Opel Corsa Elektrik Eylül Kampanyası
Opel'in Türkiye'de büyük bir başarı yakalayan Corsa Elektrik modeli, Eylül ayında cazip kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Kampanya, hem sıfır faizli kredi hem de ertelemeli ödeme seçenekleriyle müşterilere farklı alternatifler sunuyor.
30 bin adede yaklaşarak Türkiye’de en çok satılan dokuzuncu marka olan Opel, Corsa Elektrik modelinde Eylül boyunca 150 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor.
Opel'in Elektrikli Araç Kampanyaları
Opel, elektrikli araçlara geçişi desteklemek amacıyla oldukça cazip kampanyalar sunuyor. Özellikle Corsa Elektrik ve Astra Elektrik modellerindeki sıfır faizli kredi seçenekleri, tüketicileri elektrikli araçlara yöneltmek için önemli bir adım. Astra Elektrik için bu rakamlar 200 bin TL’ye çıkıyor. Benzer kampanya markanın hafif ticari araç modelleri Combo ve Combo Cargo için de uygulanıyor. Crossland ve Mokka modellerinde ise 150 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi sağlanıyor.