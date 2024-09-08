Opel'in Elektrikli Araç Kampanyaları

Opel, elektrikli araçlara geçişi desteklemek amacıyla oldukça cazip kampanyalar sunuyor. Özellikle Corsa Elektrik ve Astra Elektrik modellerindeki sıfır faizli kredi seçenekleri, tüketicileri elektrikli araçlara yöneltmek için önemli bir adım. Astra Elektrik için bu rakamlar 200 bin TL’ye çıkıyor. Benzer kampanya markanın hafif ticari araç modelleri Combo ve Combo Cargo için de uygulanıyor. Crossland ve Mokka modellerinde ise 150 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi sağlanıyor.