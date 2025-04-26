AFAD ve Kandilli'den son yaşanan artçı depremler listesi İstanbul'da yaşanan depremin ardından merakla sorgulanıyor. İstanbul, Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Şiddetli deprem, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı. Peki, bugün kaç artçı deprem oldu? Bugün kaç deprem oldu? 26 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli'den son yaşanan artçı depremler listesi
İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. İstanbul artçı depremleri devam ederken bugün Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte dakika dakika yaşananlar...
İSTANBUL'DA 283 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla deprem, yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır. Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 3,9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3'ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8'dir.Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji, 30 kiloton TNT'nin üzerinde olup 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen 5,8'lik depremin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir."
iSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR
İstanbul'da dün meydana gelen 6,2'lik depremin artçıları devam ediyor. Saat 07.21'de hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, artçı depremlere ilişkin konuştu.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların birkaç ay daha sürebileceğini aktaran Akgün, şu anda daha büyük bir depremin olup olmayacağına ilişkin net teknik değerlendirme yapılamayacağını belirtti.
AFAD'ın açıklamasına göre İstanbul depreminin artçı sarsıntıları önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecek.
Uzmanlar ise yaklaşık 2 ay artçıların sürebileceği konusunda hemfikir görünüyor.
İSTANBUL ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA
Son ölçümlere göre Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4.3'lük bir sarsıntı daha meydana geldi.