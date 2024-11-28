Yoğun kar yağışları, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla çok sayıda il ve ilçede eğitime ara verildi. Kar tatili olan iller arasında Ordu ve Artvin de yer aldı. Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde, Ordu’da ise Gölköy ve Mesudiye’de eğitime bugün için ara verildi. Kar tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler yarın okul var mı, kar tatili olacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Kasım Cuma Valiliklerden kar tatili açıklamaları.