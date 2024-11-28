Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok kentte eğitim ve öğretime 1 gün süreyle arayla verildi. Bugün Artvin ve Ordu da okullar tatildi. Kar tatilinin keyfini çıkartan öğrenciler yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Artvin, Ordu’da yarın okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika açıklama geldi mi? İşte detaylar.
Yoğun kar yağışları, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla çok sayıda il ve ilçede eğitime ara verildi. Kar tatili olan iller arasında Ordu ve Artvin de yer aldı. Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde, Ordu’da ise Gölköy ve Mesudiye’de eğitime bugün için ara verildi. Kar tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler yarın okul var mı, kar tatili olacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Kasım Cuma Valiliklerden kar tatili açıklamaları.
Ordu’da yarın okullar tatil mi?
Ordu’da 29 Kasım Cuma günü okulların tatil olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ordu’nun bazı ilçelerinde bugün okullar tatil edilmişti.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.
Açıklamada, Gölköy ilçesindeki okulların tamamında, Akkuş ilçesinde Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallerindeki okullar hariç diğer eğitim öğretim kurumlarında, Mesudiye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 28 Kasım Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Artvin’de yarın 29 Kasım Cuma okullar tatil mi?
Artvin’de yarın okulların tatil edildiğine ilişkin valilikten bir açıklama henüz gelmedi. Arvtin’de de bugün kar yağışı nedeniyle okullara bir gün ara verilmişti.
Artvin'in Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün için ara verildi. Ardanuç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının meteorolojiden alınan verilere göre gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.
Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için 28 Kasım Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.