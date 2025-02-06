Artvin ve Bayburt yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Artvin ve Bayburt'ta okullar tatil olacak mı?

Kar yağışı, Türkiye'nin pek çok ilinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları ile ilgili sık sık uyarılar yaparken, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğrenciler ise, kar nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 7 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmadığı, özellikle karla mücadele eden illerdeki öğrenciler için önemli bir konu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il ve ilçelere göre yapılan değerlendirmelerin ardından açıklama yapacak. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte 7 Şubat 2025’te tatil olan iller ve ilçeler hakkında MEB'den gelen açıklama…