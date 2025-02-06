Artvin ve Bayburt yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Artvin ve Bayburt'ta okullar tatil olacak mı?

"Artvin ve Bayburt yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, öğrenciler arasında "Okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Karla birlikte, 7 Şubat'ta okulların durumuna ilişkin yapılan araştırmalar arttı. Öğrenciler, kar nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merak ederken, yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor. Peki, 7 Şubat’ta okullar tatil mi? İşte sorunun yanıtı...
Kar yağışı, Türkiye'nin pek çok ilinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları ile ilgili sık sık uyarılar yaparken, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğrenciler ise, kar nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 7 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmadığı, özellikle karla mücadele eden illerdeki öğrenciler için önemli bir konu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il ve ilçelere göre yapılan değerlendirmelerin ardından açıklama yapacak. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte 7 Şubat 2025’te tatil olan iller ve ilçeler hakkında MEB'den gelen açıklama…
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (7 ŞUBAT )
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti.
Şimdi ise gözler 7 Şubat Valilik açıklamalarına çevrildi ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi!
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'un yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerinde aralıklarla kar etkili oluyor.
19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu bölgeleri yoğun kar yağışlı olacak. Akdeniz'in doğusunda ise sağanak yağmur bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı gelen iller; Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce.