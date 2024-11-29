Milyonlarca asgari ücretli için gözler, Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret zam görüşmelerine çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir komiteyle 2025 yılı için geçerli olacak yeni ücreti belirlemek amacıyla bir araya gelecek. Toplantılarda, enflasyon oranı ve ekonomik göstergeler belirleyici faktörler arasında olacak. Son dakika gelişmesi ile asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak ilk toplantı tarihi belli oldu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

1 /7 İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

2 /7 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR

Gözler milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde. 2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler 10 Aralık Salı günü başlayacak.



3 /7 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri dikkate alınacak. Enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak. Belirlenecek ücret; kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlere de etki edecek.

4 /7 2025 asgari ücretin tespit edilmesinde masada 3 önemli rakam olacak:

Enflasyon rakamları Geçim maliyeti Bakanlığın işveren ve işçilerle yapacağı anket çalışmaları

Asgari ücretin tespiti için aralık ayında komisyonun 3 toplantı yapması, ilk teklifi TİSK'in vermesi bekleniyor. Toplantıların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni rakamı duyuracak.

5 /7 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücret belirlenirken birçok kriterin dikkate alınmasına karşın en güçlü veri enflasyon rakamları olarak dikkat çekiyor. Yeni açıklanan Orta Vadeli Plan (OVP) hedefine göre yıllık enflasyonun yüzde 41,5 olması bekleniyor. Yerli yabancı ekonomistlerin beklentisi de enflasyonun yüzde 40-45 bandı aralığında olacağı yönünde oldu.







6 /7 2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE HEPSİ DEĞİŞECEK

Yeni asgari ücret 2025 yılında uygulanacak. Asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek. İşsizlik maaşı Asgari ücretlinin kıdem tazminatı Askerlik ve doğum borçlanması Yurt dışı borçlanması İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği Stajyer ücreti

