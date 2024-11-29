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Asgari ücret 2025 zam görüşmeleri aralık ayında başlıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu

Asgari ücret 2025 zam görüşmeleri aralık ayında başlıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu

14:1329/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Milyonlarca asgari ücretli için gözler, Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret zam görüşmelerine çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir komiteyle 2025 yılı için geçerli olacak yeni ücreti belirlemek amacıyla bir araya gelecek. Toplantılarda, enflasyon oranı ve ekonomik göstergeler belirleyici faktörler arasında olacak. Son dakika gelişmesi ile asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak ilk toplantı tarihi belli oldu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR


Gözler milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde. 2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler 10 Aralık Salı günü başlayacak.


ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?


İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.


Asgari ücret belirlenirken birçok veri dikkate alınacak. Enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak. Belirlenecek ücret; kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlere de etki edecek.

2025 asgari ücretin tespit edilmesinde masada 3 önemli rakam olacak:


  1. Enflasyon rakamları
  2. Geçim maliyeti
  3. Bakanlığın işveren ve işçilerle yapacağı anket çalışmaları


Asgari ücretin tespiti için aralık ayında komisyonun 3 toplantı yapması, ilk teklifi TİSK'in vermesi bekleniyor. Toplantıların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni rakamı duyuracak.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?


Asgari ücret belirlenirken birçok kriterin dikkate alınmasına karşın en güçlü veri enflasyon rakamları olarak dikkat çekiyor. Yeni açıklanan Orta Vadeli Plan (OVP) hedefine göre yıllık enflasyonun yüzde 41,5 olması bekleniyor. Yerli yabancı ekonomistlerin beklentisi de enflasyonun yüzde 40-45 bandı aralığında olacağı yönünde oldu.




2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE HEPSİ DEĞİŞECEK


Yeni asgari ücret 2025 yılında uygulanacak. Asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.

İşsizlik maaşı

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı

Askerlik ve doğum borçlanması

Yurt dışı borçlanması

İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı

Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği

Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği

Stajyer ücreti


ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?


Asgari ücret, ocak ayında yapılan yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.

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