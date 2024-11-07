Asgari ücret 2025 zammı hesabı yenilendi! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücrette Zam Beklentisi: Yeni Ücret Ne Kadar Olacak?

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak edilirken, enflasyon verileri bu süreçte kritik bir rol oynuyor. Komisyon toplantıları öncesinde öne çıkan zam oranları ve rakamlar dikkat çekerken, kamuoyunda 21.253 TL ile 25.503 TL arasında bir artış gündemde. Peki, bu rakamlardan hangisi daha ağırlıklı görünüyor? Zammın etkileri neler olacak ve Bakan Şimşek ile diğer yetkililer nasıl açıklamalarda bulundu? İşte tüm detaylar.