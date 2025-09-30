2026 yılı için asgari ücret zammı gündemdeki en sıcak başlıklardan biri oldu. Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek olan yeni rakam için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantılara çevrildi. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılacak artışı doğru tahmin eden uluslararası yatırım bankası JP Morgan, 2026 yılı için de öngörüsünü paylaştı. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayında maaşlara yüzde kaç oranında zam yansıyacak? Soruların yanıtı için geri sayım başladı.