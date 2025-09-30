Asgari ücret 2026 zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek yeni asgari ücret zam mesaisi başlayacak. Asgari ücret Tespit Komisyonu 2026 asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak. Geçen sene yapılan zammı doğru tahmin eden JP Morgan’dan 2026 asgari ücret zam tahmini geldi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Ocak'ta asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar.
2026 yılı için asgari ücret zammı gündemdeki en sıcak başlıklardan biri oldu. Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek olan yeni rakam için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantılara çevrildi. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılacak artışı doğru tahmin eden uluslararası yatırım bankası JP Morgan, 2026 yılı için de öngörüsünü paylaştı. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayında maaşlara yüzde kaç oranında zam yansıyacak? Soruların yanıtı için geri sayım başladı.
Ocakta asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 zam görüşmeleri Aralık 2025'te başlayacak ve Ocak 2026 itibarıyla netleşmesi bekleniyor; henüz resmi bir oran açıklanmadı, ancak JP Morgan'ın raporuna göre yüzde 20'lik bir zam öngörülüyor, bu da mevcut net 22.104 TL'lik asgari ücreti yaklaşık 26.525 TL'ye çıkaracak.
Bankanın enflasyon beklentisi yüzde 24,6 olduğundan, bu zam alım gücünü reel olarak eritebilir; benzer şekilde Morgan Stanley de yüzde 20-25 bandını işaret ediyor.
Dev banka, geçtiğimiz yıl yüzde 30 öngörüsüyle beklentileri doğru çıkmış ve asgari ücret 22.104 TL’ye yükselmişti. Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde işçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle yapılacak. Gerçekleştiren bu toplantı sonrası resmi olarak yeni asgari ücret zammı netleşmiş olacak.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret zam oranına ilişkin açıklamada bulundu. Erdursun, yaptığı açıklamada, "Ocak ayında maksimum yüzde 20-25 arası bir zam yapılabilir; ben yüzde 25'i bile zor görüyorum" ifadelerini kullandı. Bu düşük artışın, ekonomik sıkıntıları daha da derinleştireceğini vurguladı.
Yüzde 25 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücrete % 25 zam gelirse 5.526 TL artışla net ücret 27.630 TL olabilir.
Yüzde 30 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücrete % 30 zam gelirse 6.631 TL artışla net ücret 28.735 TL olabilir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. Komisyonun yeni asgari ücreti resmi olarak aralık ayının son haftasında duyurması bekleniyor.