Asgari ücret ara zam gelişmeleri son dakika: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret ara zammına ilişkin gelişmelerde. Ocak ayında yapılan zamla birlikte net 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücret için ara artış yapılacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili kritik açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Enflasyon verilerini işaret eden Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar öncesi, asgari ücrette ek artış beklentisi yeniden gündeme geldi. 2025 yılı başında 22 bin 104 TL’ye çıkarılan net asgari ücretin yeniden değerlendirilebileceğine dair beklentiler sürerken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den önemli bir değerlendirme geldi. Enflasyon verilerine dikkat çeken Güler, ilgili bakanlıkların ekonomik göstergeler ışığında durumu gözden geçirdiğini kaydetti. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ek zam gelecek mi?
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son yaptığı açıklamada şu anda mevcut bir çalışma olmadığını vurgularken ilgili bakanların bir araya gelerek konuyu değerlendireceğini ifade etti.Temmuz ayı başında TÜİK verilerinin açıklanacağını belirten Güler, memur ve emekli aylıklarının belirleneceğini hatırlattı.
Güler açıklamasının devamında asgari ücret zammı için “ Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." dedi.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI
Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Son 5 yılda asgari ücrette yaşanan artış dikkat çekti.
2015 yılında bin lira olan asgari ücret 5 yıllık süreçte yaklaşık iki katına çıkarken 2020 yılının ardından enflasyonla mücadele kapsamında belirlenen seviyenin üstünde zamlandı. İşte, son 15 yılın asgari ücret artışlar;
2020 BRÜT 2.943,00 TL NET: 2.324,70 TL
2021 BRÜT: 3.577,50 TL NET: 2.825,90 TL
2022 (Ocak-Haziran) BRÜT: 5.004,00 TL NET: 4.253,40
2022 (Temmuz - Aralık) BRÜT: 6.471.00 TL NET: 5.500,35 TL
2023 (Ocak - Haziran) BRÜT: 10.008 TL NET: 8.506,80 TL
2023(Temmuz - Aralık) BRÜT: 13.414,50 TL NET: 11.402,32
2024 BRÜT: 20.002 TL NET: 17.002 TL
2025 BRÜT: 26.005,50 TL NET: 22.104 TL
2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Asgari ücrette ara zam tartışmaları sürerken zam olması durumunda asgari ücret zam hesaplamaları yapıldı.
Asgari ücrete %10 zam yapılması durumunda 2 bin 210 lira artacak ve 24 bin 314 lira olacak.
Asgari ücrete %15 zam yapılması durumunda 3 bin 315 lira yükselecek ve 25 bin 419 lira olacak.
Asgari ücrete %20 zam yapılması durumunda 4 bin 420 lira yükselecek ve 26 bin 524 lira olacak.
Asgari ücrete %25 zam yapılması durumunda 5 bin 526 lira yükselecek ve 27 bin 630 lira olacak.
Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 6 bin 631 lira yükselecek ve 28 bin 735 lira olacak.