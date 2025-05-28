ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı?

"TEMMUZDA GÜNDEME GELEBİLİR"

Işıkhan daha önceki açıklamasında ise “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete ara zam yapılmadığı durumda bir sonraki artış 2026 yılında olacak. 2025 Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon %37,86 seviyesine geriledi. Ekonomi uzmanları, asgari ücrette yapılacak artışın 2026 yılının ilk ayında olmasını ön görüyor.

MB BAŞKANI KARAHAN'DAN AÇIKLAMA

Raporun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Biz bu kurula içeriden ya da dışarıdan herhangi bir tavsiye de yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor.