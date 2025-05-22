ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücrete ara, ek zam olacak mı? Bakan Işıkhan son dakika açıkladı

Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden gündemde yerini aldı. 2025 yılının ilk yarısında enflasyonun etkisini hissetmeye devam eden milyonlarca çalışan, maaşlarının alım gücünü koruyabilmek için temmuzda bir düzenleme olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon farkı gözetilerek yapılan ara zam uygulaması, bu yıl da yeniden yapılacak mı sorusunu beraberinde getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın son açıklamaları ise bu konuda yol gösterici nitelikte. Gözler şimdi haziran sonunda açıklanacak enflasyon rakamlarına ve hükümetin atacağı adımlara çevrildi.

1 /5 Temmuz ayı yaklaştıkça, milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücrete ara zam konusu yeniden öne çıkmaya başladı. Artan yaşam maliyetleri ve enflasyondaki yüksek seyir, gözleri hükümetin alacağı olası ücret düzenlemelerine çevirdi. 2024'te yıl ortasında yapılan zam uygulaması, bu yıl da tekrarlanacak mı sorusunu akıllara getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelen açıklamalar beklentileri şekillendirdi. Temmuz ayında yapılacak olası zam için kritik belirleyici ise haziran enflasyon verileri olacak.

2 /5 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 30’luk zamla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, 2024’teki net 17.002 TL’lik asgari ücrete kıyasla önemli bir artış sağladı. Asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılıp yapılmayacağı, enflasyon verileri ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir.

3 /5 2025 yılına girerken asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL olurken, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak belirlendi. Bu artış, 2024 yılında uygulanan 17.002 TL’lik net asgari ücrete kıyasla dikkat çekici bir yükselişi temsil ediyor. Temmuz 2025 döneminde ek bir zam yapılıp yapılmayacağı ise, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları ve ekonomik göstergelere bağlı olarak netlik kazanacak.

4 /5 BAKAN IŞIKHAN'DAN ARA ZAM AÇIKLAMASI Asgari ücret temmuz ara zammıyla ilgili hükümetin açıklamaları yakından takip ediliyor. AK Parti'nin grup toplantısı için Meclis'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan asgari ücret ara zammıyla ilgili gelen sorulan soruya "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı." yanıtını verdi.