Asgari ücret komisyonu kaç kez toplanır 2024? Asgari ücret 4 toplantı ne zaman?

"Asgari ücret komisyonu kaç kez toplanır 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak 2025 asgari ücreti belirlemek üzere 3. toplantısını gerçekleştirmek için toplandı. İlk iki toplantıdan herhangi bir sonuç çıkmazken, bu toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yapacağı görüşmelerle net bir rakam belirlenmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, "Görüşmeler değerlendirilecek, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

1 /8 Son dakika... 2025 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında sona erdi. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına 10 Aralık’ta başlayan toplantılarla devam etmişti. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırıldı.

2 /8 ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI OLACAK MI? Asgari ücret 4. toplantının yapılıp yapılmayacağı, bugünkü toplantı sonrasında belli olacak.

3 /8 ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

4 /8 Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

5 /8 Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

6 /8 Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

7 /8 MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET: 17 BİN 2 LİRA Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.