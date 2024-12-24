Asgari ücret zammında son viraja girilirken, 2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun cevabı da netleşiyor. Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren asgari ücretin 29.583 TL olması yönünde TÜRK-İŞ talebini dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Asgari Ücret Komisyonu’nun dördüncü toplantısına ilişkin açıklama geldi. Peki asgari ücret son dakika 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman İşte detaylar.
Çok sayıda kişi asgari ücret zammının ne kadar olacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Asgari ücret 2025'e ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi.
Asgari Ücret Komisyonu’nun dördüncü toplantısı ne zaman?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Asgari Ücret Komisyonu’nun dördüncü toplantısına ilişkin açıklama geldi. Bakan Işıkhan, komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını söyledi.
Asgari ücret ne zaman açıklanacak ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısının bu hafta perşembe ya da cuma günü gerçekleşeceğini söyledi. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücret zammının bu hafta içinde netleşeceğini ifade etti.
TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.
Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak. İşte
olası 2025 asgari ücret zam senaryoları:
TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:
Yüzde 20’lik zamda 20 bin 402 lira
Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira
Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira
Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira
Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira
Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira
Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa net asgari ücret 25 bin 503 lira olacak.
Asgari ücret net ne kadar?
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.