ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

2025 yılı için asgari ücret zammı hesaplamaları hızla devam ediyor. Son iki yılda yapılan ara zamlar haricinde, her yıl Ocak ayında belirlenen asgari ücret artışı, bir yıl boyunca geçerli oluyor. İşçi ve işveren temsilcilerinin iş birliğiyle belirlenecek bu yeni rakam için geri sayım başladı ve tablo yavaş yavaş şekilleniyor. Enflasyon verilerinin de etkisiyle ortaya çıkacak 2025 Ocak asgari ücret zammı için hesaplamalar ve detaylar şöyle...