ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI SON DAKİKA! Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı? MB Başkanı Karahan açıklaması

2025 yılı Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemin sıcak başlıklarından biri haline geldi. Ocak ayında belirlenen net 22.104 TL’lik asgari ücretin, enflasyon karşısında yeterli olup olmayacağı merak edilirken, gözler hükümetin olası ara zam kararına çevrildi. Son yıllarda enflasyondaki dalgalanmalar nedeniyle Temmuz aylarında yapılan ara zamlar, bu yıl da çalışanlar arasında büyük bir beklenti oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın son açıklamaları ise bu konuda ipuçları verdi. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusu, milyonlarca çalışanın ve işverenin gündeminde.
Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren “asgari ücrete ara zam” konusu yeniden gündeme taşındı. Enflasyondaki yüksek seyrin etkisiyle alım gücünün azalması, Temmuz ayında ikinci bir maaş düzenlemesini kaçınılmaz hale getirebilir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çalışanlar, asgari ücrete ek zam beklentisi içinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın son açıklamaları dikkatle takip edilirken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri de zam kararında belirleyici olacak. Peki, 2025 Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? Beklentiler ve son gelişmeler haberimizde…
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 30’luk zamla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, 2024’teki net 17.002 TL’lik asgari ücrete kıyasla önemli bir artış sağladı. Asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılıp yapılmayacağı, enflasyon verileri ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir.
2025 yılına girerken asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL olurken, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak belirlendi. Bu artış, 2024 yılında uygulanan 17.002 TL’lik net asgari ücrete kıyasla dikkat çekici bir yükselişi temsil ediyor. Temmuz 2025 döneminde ek bir zam yapılıp yapılmayacağı ise, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları ve ekonomik göstergelere bağlı olarak netlik kazanacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ARA ZAM AÇIKLAMASI
Asgari ücret temmuz ara zammıyla ilgili hükümetin açıklamaları yakından takip ediliyor.
AK Parti'nin grup toplantısı için Meclis'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Işıkhan asgari ücret ara zammıyla ilgili gelen sorulan soruya "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı." yanıtını verdi.
"TEMMUZDA GÜNDEME GELEBİLİR"
Işıkhan daha önceki açıklamasında ise “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullanmıştı.
Asgari ücrete ara zam yapılmadığı durumda bir sonraki artış 2026 yılında olacak. 2025 Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon %37,86 seviyesine geriledi. Ekonomi uzmanları, asgari ücrette yapılacak artışın 2026 yılının ilk ayında olmasını ön görüyor.
MB BAŞKANI KARAHAN'DAN AÇIKLAMA
Raporun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Biz bu kurula içeriden ya da dışarıdan herhangi bir tavsiye de yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor.