ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI SON DAKİKA! Asgari ücrete temmuzda ara zam olacak mı? MB Başkanı Karahan açıklaması

MB BAŞKANI KARAHAN'DAN AÇIKLAMA

Raporun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Biz bu kurula içeriden ya da dışarıdan herhangi bir tavsiye de yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor.