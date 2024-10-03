Asgari ücret zam oranı değişti! Enflasyon ile refah payı hesabı çıktı: Asgari ücrete ne kadar zam gelecek 2025?

2025 yılı asgari ücret zammı, milyonlarca işçinin gündeminde yer alıyor. Zammın belirlenmesinde enflasyon oranları ve diğer ekonomik göstergeler kritik rol oynayacak. Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, işçi ve işveren konfederasyonları hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verileri, zam oranının belirlenmesinde önemli bir etken olacak.
2025 yılına yaklaşırken, özel sektörde çalışan yaklaşık 8 milyon asgari ücretli, yeni maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla bekliyor. Hâlihazırda net 17 bin 2 TL, brüt 20 bin 2 TL olan asgari ücret, 1 Ocak itibarıyla yapılacak zamla birlikte yeniden belirlenecek. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir ekip ile yeni ücretin belirlenmesi için görüşmelere başlayacak.
İLK TOPLANTI ARALIK BAŞINDA
Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere toplamda 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayı başında bu komisyonu toplantıya çağıracak. Ay boyunca gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda yeni asgari ücret kararlaştırılacak.
TALEPLER TOPLANACAK
Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi ve işveren konfederasyonları, Aralık ayı gelmeden asgari ücretle ilgili taleplerini ve çalışmalarını tamamlayacak. Bu talepler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunulacak.
GÖZLER ENFLASYONDA
Net asgari ücret 2023 yılının Ocak ayında yüzde 54.7 artış ile 8 bin 506 TL’ye yükselmiş, Temmuz ayında yüzde 34'lük ara zamla 11 bin 402 TL’ye, Ocak 2024'te ise yüzde 49.11 artış ile 17 bin 2 TL’ye ulaşmıştı. Bu yıl ara zam yapılmadı ve yıl sonuna kadar Ocak 2024'te belirlenen asgari ücret uygulanacak. Yeni ücrette enflasyonu aşan bir artış beklentisi mevcut.
TÜFE TAHMİNİ NE GETİRECEK?
Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon verileri dikkate alınacak. İşte çeşitli tahminlere göre olası asgari ücret rakamları:
ORTA VADELİ PROGRAM: 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse asgari ücret net 24 bin 58, brüt 28 bin 303 TL olacak.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası’nın anketinde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 43.14 olarak belirtildi. Bu durumda net asgari ücret 24 bin 336, brüt 28 bin 631 TL seviyesine çıkacak.
AA FİNANS ANKETİ: 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.23 olarak tahmin edildi. Bu oranla net asgari ücret 24 bin 352, brüt 28 bin 649 TL olacak.
REUTERS ANKETİ: Ankete göre 2024 sonunda enflasyonun yüzde 42.95 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Net asgari ücret 24 bin 304, brüt 28 bin 593 TL seviyesine yükselecek.
FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği’nin anketine göre 2024 yılı enflasyonu yüzde 45.24 olarak öngörülüyor. Buna göre net asgari ücret 24 bin 694, brüt 29 bin 51 TL olacak.
REFAH PAYI GELİRSE
Enflasyon zammının yanında refah payı da eklenirse zam oranı daha yüksek olabilir. Refah payı ile zam oranı yüzde 50’ye çıkarsa net asgari ücret 25 bin 503, brüt 30 bin 3 TL’ye ulaşacak.