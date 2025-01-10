ASGARİ ÜCRET ZAMLI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Asgari ücret ne zaman ödenecek? Yeni maaş haberleri...

2025 yılına ait asgari ücret rakamları netleşti. Brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net asgari ücret ise 22.104,67 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte milyonlarca çalışan, zamlı maaşlarının hesaplarına geçeceği tarihi merak ediyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? Yeni yılda asgari ücret farkları, Ocak 2025 maaş dönemi itibarıyla çalışanların hesaplarına yatırılacak.
2025 yılı asgari ücret zammı, Aralık ayında yapılan dört toplantının ardından karara bağlandı. Tüm çalışanları dolaylı yoldan etkileyen düzenleme kapsamında, asgari ücrette %30 oranında artış yapıldı. Bu zamla birlikte brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net asgari ücret ise 22.104,67 TL oldu. Yeni maaşlarını bekleyen çalışanlar, "Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. Zamlı asgari ücret ödemeleri, Ocak 2025 maaş dönemi ile birlikte yapılacak. Çalışanlar, yeni yılın ilk maaşlarını zamlı olarak hesaplarında görebilecek.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI, NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2025 zammını yaptığı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı. Yapılan zam oranı ile beraber brüt asgari ücret 26 bin 4 liraya yükseldi.
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı asgari ücret 1 Ocak itibarıyla geçerli olacağı için Ocak ayı maaşını Şubat ayının ilk günlerinde alanlar ilk zamlı asgari ücreti Şubat ayında alacaklar.
Ancak maaşını önden alanlar yani çalışacağı ayın maaşını ay başında alan asgari ücretliler ise Ocak ayı başında zamlı olarak maaşlarını alacaklar.
ASGARİ ÜCRET ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Asgari ücret zam farkı maaşını önden alan çalışanlar Ocak ayı başında zamlı asgari ücret altında maaş almaları halinde zam farkını Şubat ayı başındaki maaşlarıyla birlikte alacaklar.