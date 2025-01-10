ASGARİ ÜCRET ZAMLI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Asgari ücret ne zaman ödenecek? Yeni maaş haberleri...

2025 yılı asgari ücret zammı, Aralık ayında yapılan dört toplantının ardından karara bağlandı. Tüm çalışanları dolaylı yoldan etkileyen düzenleme kapsamında, asgari ücrette %30 oranında artış yapıldı. Bu zamla birlikte brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net asgari ücret ise 22.104,67 TL oldu. Yeni maaşlarını bekleyen çalışanlar, "Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. Zamlı asgari ücret ödemeleri, Ocak 2025 maaş dönemi ile birlikte yapılacak. Çalışanlar, yeni yılın ilk maaşlarını zamlı olarak hesaplarında görebilecek.