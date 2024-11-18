ASGARİ ÜCRETE %20 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 20 BİN 402,40 TL

ASGARİ ÜCRETE %25 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 21 BİN 252,50 TL

ASGARİ ÜCRETE %30 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 22 BİN 102,60 TL

ASGARİ ÜCRETE %35 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 22 BİN 952,70 TL

ASGARİ ÜCRETE %40 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 23 BİN 802,80 TL

ASGARİ ÜCRETE %45 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 24 BİN 652,90 TL