2025 asgari ücret zammı, yılbaşında yapılacak düzenlemelerle belirlenmeye devam ediyor. Çalışanların alacağı brüt ve net asgari ücret miktarı, yeni ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak belirlenecek. 2025 yılı için asgari ücrette yapılacak artışın ne kadar olacağı, önümüzdeki ayda netleşecek. Asgari ücret zammının yüzde kaç olacağına dair tahminler yapılmakta. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı açıklamalarla, yeni brüt ve net asgari ücret miktarları kesinleşecek. Peki yüzde 20, 25, 30, 35, 40 oranında zam gelirse yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı 2025, çalışanların alım gücünü doğrudan etkileyen önemli bir konudur. Hem çalışanlar hem de işverenler yeni yılın başında geçerli olacak asgari ücreti yakından takip ediyor. Asgari ücretin yüzde kaç artacağı, enflasyon rakamları ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirlenecek. 2025 asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Yılbaşında geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı, milyonlarca çalışanın hayatını yakından ilgilendiriyor. Peki, 2025'te asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.
Bakan Işıkhan, 2002'de 184 lira olan asgari ücretin, reel olarak yüzde 254 artırılarak bu yıl net 17 bin 2 lira olarak uygulandığını hatırlatarak, "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi. Bakan Işıkhan, 2016'da başlattıkları Asgari Ücret Desteğini, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttiklerini anımsatarak bu yılın ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık 34 milyar lira asgari ücret desteği verdiklerini söyledi.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
2025 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir ekipten oluşuyor. Toplantıların ardından, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarı belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
ABD merkezli Morgan Stanley bankası, 2025 yılı gelişmekte olan piyasalara dair beklentilerini duyurdu. Banka, enflasyon tahminlerinin ardından asgari ücret zammı için de oran verdi. Gerçek faiz oranlarının nispeten yüksek kalacağına dair kendi beklentisini temel alan Morgan Stanley, Aralık 2024'teki yüzde 44,5'ten Aralık 2025'e kadar manşet enflasyonun yüzde 26'ya düşmesine yönelik temel senaryo tahminlerini destekledi. Bu tahminlerin, ocak ayından itibaren asgari ücrette yüzde 30'luk bir artış varsayımına dayandığı ifade edildi.
2025 ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA TABLOSU
Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu. 2024 yılı Temmuz ayında ise ara zam yapılmadı ve 2024 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak belirlenecek. Merkez Bankası'nın yüzde 44 enflasyon hedefi doğrultusunda yapılacak bir artışla yeni asgari ücret 24 bin 483 TL'ye yükselecek. Asgari ücrete yapılacak olası zamlar göz önüne alındığında 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları şu şekilde:
ASGARİ ÜCRETE %20 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 20 BİN 402,40 TL
ASGARİ ÜCRETE %25 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 21 BİN 252,50 TL
ASGARİ ÜCRETE %30 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 22 BİN 102,60 TL
ASGARİ ÜCRETE %35 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 22 BİN 952,70 TL
ASGARİ ÜCRETE %40 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 23 BİN 802,80 TL
ASGARİ ÜCRETE %45 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 24 BİN 652,90 TL
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? 25 BİN 503 TL
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Gerçekleşen enflasyon farkı göz önüne alınırsa asgari ücret zammının yüzde 40 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da asgari ücretin 2025 yılında 23 bin 802 lira olma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak nihai karar Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantıların ardından açıklanacak.
YÜZDE 25 ARTARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT NE KADAR OLACAK?
Brüt asgari ücret: 25.003 TL
Net asgari ücret: 21.253 TL
Asgari ücretin işverene maliyeti: 29.379 TL
YÜZDE 30 ARTARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT NE KADAR OLACAK?
Brüt asgari ücret ücret: 26.003 TL
Net asgari ücret: 22.103 TL
Asgari ücretin işverene maliyeti: 30.554 TL
YÜZDE 35 ARTARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT NE KADAR OLACAK?
Brüt asgari ücret ücret: 27.003 TL
Net asgari ücret: 22.953 TL
Asgari ücretin işverene maliyeti: 31.730 TL
YÜZDE 40 ARTARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT NE KADAR OLACAK?
Brüt asgari ücret ücret: 28.003 TL
Net asgari ücret: 23.803 TL
Asgari ücretin işverene maliyeti: 32.904 TL
YÜZDE 45 ARTARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT NE KADAR OLACAK?
Brüt asgari ücret ücret: 29.003 TL
Net asgari ücret: 24.653 TL
YÜZDE 50 ARTARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT NE KADAR OLACAK?
Brüt asgari ücret ücret: 30. 003 TL
Net asgari ücret: 25.503 TL
Asgari ücretin işverene maliyeti: 37.255 TL
Yıllara göre asgari ücret tablosu
2024 asgari ücret ne kadar?
2024 yılı için asgari ücret brüt 20.002,50 TL , net 17.002 TL'dir. Dönem başındaki dolar değeri ise 578 dolardı.
2023'de asgari ücret ne kadardı?
2023 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:
2023 Ocak-Temmuz Dönemi
Brüt: 10.008 TL
Net: 8.506,80 TL
2023 Temmuz-Aralık Dönemi
Brüt: 13.414,12 TL
Net: 11.402 TL
2022'de asgari ücret ne kadardı?
2022 yılında Ocak ve Temmuz aylarında iki kere belirlenen asgari ücret şu şekilde:
2022 Ocak-Temmuz Dönemi
Brüt: 5.004 TL
Net: 4.253 TL
2022 Temmuz-Aralık Dönemi
Brüt: 6.471 TL
Net: 5.500 TL
2021'de asgari ücret ne kadardı?
2021 yılında asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL'ydi.
2020'de asgari ücret ne kadardı?
2020 yılında asgari ücret brüt 2.943,00 TL, net 2.324,70 TL'ydi.
2019'da asgari ücret ne kadardı?
2019 yılında asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net 2.020,59 TL'ydi.
2018'de asgari ücret ne kadardı?
2018 yılında asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net 1.603,12 TL'ydi.
2017'de asgari ücret ne kadardı?
2017 yılında asgari ücret brüt 1.777,50 TL, net 1.404,6 TL'ydi.
2016'da asgari ücret ne kadardı?
2016 yılında asgari ücret brüt 1.647,00 TL, net 1.300,99 TL'ydi.
2015'de asgari ücret ne kadardı?
2015 yılında asgari ücret brüt 1,201.50 TL, net 949,07 TL'ydi.
2014'de asgari ücret ne kadardı?
2014 yılında asgari ücret brüt 1.071 TL, net 846 TL'ydi.
2013'de asgari ücret ne kadardı?
2013 yılında asgari ücret brüt 978.60 TL, net 773.01 TL'ydi.