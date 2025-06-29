Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret, yaşam standartlarını belirleyen en kritik ekonomik göstergelerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle 2025 yılının Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı, hem çalışanlar hem de işverenler tarafından merakla bekleniyor. Enflasyon oranları ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında, asgari ücret temmuz zammı 2025 ihtimali gündemde önemli bir yer tutuyor. Olası bir ara zam, alım gücünü artırarak hanehalkı bütçelerine nefes aldırırken, aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini de etkileyecek. Bu süreçte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı kararlar ve hükümetin ekonomik politikaları, 2025 Temmuz ayındaki asgari ücret düzenlemesinin ana hatlarını belirleyecek. Peki, asgari ücret yükselecek mi? Ara zam miktarı ne kadar olacak? Yüzde 20, 25 ve 30 artış olursa net asgari ücret ne kadar olacak?

1 /7 Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı, 2025 yılının ilk yarısında net 22.104 TL olarak belirlenmişti. Enflasyon karşısında, 2025 Temmuz asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu, geniş kesimler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete yıl içinde ara zamlar uygulanmış olması, bu beklentiyi daha da artırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamalarda enflasyonda düşüş beklendiğini ancak bir aksilik olması durumunda Temmuz ayında ara zam ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtmişti.

2 /7 Sendikalar ve işçi temsilcileri, asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini ve alım gücünün korunması adına bir ara zamın kaçınılmaz olduğunu savunuyor. İşveren tarafı ise olası bir zammın maliyetler üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

3 /7 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ARA ZAM GELECEK Mİ? Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 17 bin lira seviyesinden yüzde 30’luk artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini ve aksilik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

4 /7 2025 yılının ilk ayı Ocak’ta enflasyon 5.03 olarak açıklanırken sonrasında Şubat ayında düşüş devam ederek 2.27 oldu. Mart’ta enflasyon 3,46 ve Nisan ayında ise yüzde 3 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyon 1.53’e gerilerken Haziran ayında beklenti anketine göre 1.77 olacağı öngörülüyor.

5 /7 Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ara zammına ilişkin güncel bir çalışması bulunmuyor. Asgari ücrete zam yapılırken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek ortak karar alıyor. Asgari ücret zammının 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

6 /7 ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR? Asgari ücrette ara zam ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte zam hesaplamaları da yapılıyor. Mevcut olan asgari ücret 22 bin 104 lira olarak ödenirken yüzde 20 artış olması durumunda 2 bin 420 lira, yüzde 25 artış olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira yükselecek.