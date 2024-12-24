ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA NETLEŞİYOR: Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak, Belli Olacak?

Zam Oranı ve Asgari Ücret Hesaplamaları

Asgari ücrette yapılacak zammın ardından 2025 yılı için net ücretin hesaplanması da yapılmış durumda. Yüzde 30 zam olması halinde asgari ücretin net 22.103 TL olması beklenirken, yüzde 35 zamda ise bu rakam 22.953 TL’ye yükselecek. Şu anki asgari ücret, işçi için brüt 20.002 TL olup, kesintiler sonrası net 17.002 TL olarak uygulanıyor. İşverenin toplam maliyeti ise 23.502 TL.