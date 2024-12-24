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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA NETLEŞİYOR: Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak, Belli Olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA NETLEŞİYOR: Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak, Belli Olacak?

15:1024/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. İlk üç toplantısında henüz bir sonuç alınamayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını perşembe veya cuma günü gerçekleştirmeyi planlıyor. Toplantının ardından işveren kanadının yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. 2025 asgari ücretine ilişkin kulislerde ise farklı zam senaryoları dolaşıyor. İşte, önümüzdeki dönemde asgari ücrette beklenen olası artış rakamları...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde önemli adımlar attı. Komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta ve üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta gerçekleştirdi. Ancak, bu toplantılarda henüz bir sonuca varılamadı. Komisyonun dördüncü toplantısının ise perşembe veya cuma günü yapılması bekleniyor. Asgari ücretteki zam oranı konusunda işveren kanadının açıklamaları büyük merak konusu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin Toplantılarını Tamamladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için gerçekleştirdiği toplantıların ilk üçünü tamamladı. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırıldı. Üçüncü toplantıda ise taraflar henüz bir rakam telaffuz etmediler.

Türk-İş’in Talepleri ve Artan Zammı Beklentisi

19 Aralık’taki toplantının ardından Türk-İş, işçilerin asgari ücret beklentilerini açıkladı. Türk-İş Başkanlar Kurulu, işçilerin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı talebinde bulundu. Bu oranlarla asgari ücretin 29.583 TL'ye çıkması bekleniyor. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bu taleplerinin altına imza atmayacaklarını belirtti ve işverenin rakamı almasının ardından bir karar verileceğini vurguladı.

Çalışma Bakanı Işıkhan’dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlar Kurulu toplantısında asgari ücret görüşmelerine dair kapsamlı bir sunum yaptı. Ekonomik göstergeler ve istatistiki veriler üzerinden asgari ücret senaryolarını, işçilerin taleplerini ve işverenin nabzını aktardı. Bakan Işıkhan, asgari ücretin bu hafta açıklanacağını ve Perşembe veya Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını duyurdu.

Zam Oranı ve Asgari Ücret Hesaplamaları

Asgari ücrette yapılacak zammın ardından 2025 yılı için net ücretin hesaplanması da yapılmış durumda. Yüzde 30 zam olması halinde asgari ücretin net 22.103 TL olması beklenirken, yüzde 35 zamda ise bu rakam 22.953 TL’ye yükselecek. Şu anki asgari ücret, işçi için brüt 20.002 TL olup, kesintiler sonrası net 17.002 TL olarak uygulanıyor. İşverenin toplam maliyeti ise 23.502 TL.

Asgari Ücret Desteği Artabilir

İşverenin beklentisinin üzerinde bir zam oranı belirlendiğinde, asgari ücret desteği de artabilir. 2024 yılında bu destek aylık 700 TL olarak uygulanırken, 2025 yılı için bu destek miktarının 1000 TL'nin üzerine çıkarılması bekleniyor. Hükümetin, çalışanların refahını artırırken, işverenlerin rekabet gücünü korumak amacıyla bu artışı sağlaması gündemde.

Asgari Ücretle İlgili Diğer Değişiklikler

Asgari ücret artışıyla birlikte, ücretlilerin kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, Bağ-Kur primi gibi pek çok kalemde de değişiklikler yaşanacak. Ayrıca, asgari ücretlilerin rapor ücretleri, ev hizmetinde çalışanların primleri ve çeşitli borçlanmalar da bu artıştan etkilenecek.

Asgari Ücret Komisyonu Kararı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, beşer temsilciyle toplamda 15 kişiden oluşuyor ve yeni asgari ücret için karar, komisyonun son toplantısında alınacak. Hükümetin, asgari ücret zammını enflasyon rakamlarına göre değerlendireceği ve zam oranının 23 bin TL ile 25 bin TL arasında yapılacağı belirtiliyor.

Olası Zam Senaryoları

Komisyonda şu anda konuşulan zam senaryoları şöyle:

Yüzde 21 zam: 20.570 TL

Yüzde 25 zam: 21.252 TL

Yüzde 30 zam: 22.102 TL

Yüzde 33.3 zam: 22.672 TL

Yüzde 33.7 zam: 22.731 TL

Yüzde 34.1 zam: 22.799 TL

Yüzde 35 zam: 22.502 TL

Yüzde 40 zam: 23.802 TL

Yüzde 41.5 zam: 24.000 TL

Yüzde 45 zam: 24.652 TL

Yüzde 50 zam: 25.503 TL

Geçmiş Yıllarda Yapılan Zammı Oranları

Asgari ücretteki geçmiş yıllara ait zammı oranları da şu şekilde özetlenebilir:

2022 Ocak: Yüzde 50.5 zam, 4.235 TL

2022 Temmuz: Yüzde 29 zam, 5.500 TL

2023 Ocak: Yüzde 54.6 zam, 8.506 TL

2023 Temmuz: Yüzde 34 zam, 11.402 TL

2024 Ocak: Yüzde 49 zam, 17.002 TL

Sonuç

Asgari ücretle ilgili yapılacak kararlar, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarına göre, bu hafta yapılacak toplantıyla yeni asgari ücret netleşecek.

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