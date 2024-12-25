Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, kıdem tazminatı ve staj ücretlerinde de değişiklik yaşanacak. Bu gelişmeler, özellikle yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığına yapılacak zam beklentilerini artırdı. Vatandaşlar, 65 yaş aylığının ne kadar olacağını ve zamların ne zaman uygulanacağını merak ediyor.

1 /6 Kamuoyunda yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş ödemelerine ilişkin zam beklentisi yükseldi. 2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesi ve yeni yıla sayılı günler kalmasıyla birlikte, pek çok hak sahibi yaşlılık maaşına yapılacak zam oranıyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, 2025 yılında 65 yaş aylığı ödemelerindeki son gelişmeler ve beklenen zam oranları...

2 /6 YAŞLILIK MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN? Memur ve memur emekli maaşı zam oranları 2025 Ocak ayının ilk haftasında netleşecek.

3 /6 TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emekli aylıklarında yapılacak artış da belli olacak.

4 /6 Bu kapsamda memur maaş katsayısındaki artışla 65 yaş aylığı zammının da netleşmesi bekleniyor.

5 /6 65 YAŞ MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? 1. 65 yaşını doldurmuş olan, 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,