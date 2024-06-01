"Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam olacak mı 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücrete ikinci zam yapılmasına yönelik beklentiler gündeminin korurken, Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi. 2024 yılında geçerli olan asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Daha önce değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, "Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı." demişti. Peki, Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam olacak mı 2024? Asgari ücrete ara zam var mı, yok mu, açıklama geldi mi?

1 / 6 "Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam olacak mı 2024? Asgari ücrete ara zam var mı, yok mu, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuzda asgari ücrete zam olup olmayacağı, asgari ücretli çalışanlar başta olmak üzere kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında milyonlarca asgari ücretliye ara zam yapılmıştı. Bu yıl da ikinci zam iddiaları gündeme gelirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada asgari ücrete zam olmayacağı sinyalini vermişti. Konuyla ilgili son durum değerlendirmesi yapan Işıkhan, asgari ücretin temmuz ayında artırılmasına ilişkin bir çalışma olmadığını söyledi.

2 / 6 ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELECEK Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “6 aylık enflasyonun yüzde 25 gerçekleşmesi durumunda memur emeklilerine de işçi emeklileri gibi temmuz ayında yüzde 25 zam yapılması düşünülüyor mu?” sorusuna ise Işıkhan, “Şu an böyle bir çalışmamız yok” yanıtını verdi. Asgari ücretin temmuz ayında artırılmasına ilişkin bir çalışma olmadığını söyledi.

3 / 6 BAKAN IŞIKHAN'IN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti.

4 / 6 Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.

5 / 6 Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti.