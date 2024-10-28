Asgari ücrette 3'lü hesap şekillendi! Pazarlıklar bu rakamdan başlayacak: 20.002 TL brüt üzerine...

Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücret zammını belirlemek üzere görüşmelere başlayacak. Toplantılar başladığında enflasyon verilerinin tamamı açıklanmadığından, zam oranı tahminler üzerinden değerlendirilecek. Bu doğrultuda, ilk pazarlık rakamı için belirli bir tahmin şekilleniyor. Peki, bu tahmini başlangıç rakamı ne kadar olacak, 2025 asgari ücreti hangi seviyeye çıkacak? İşte asgari ücret zammı konusunda merak edilen ilk rakamlar...
2024 yılı için net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenen asgari ücretin, 2025 yılı için ne kadar olacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu. 2025 yılı asgari ücret zammı pazarlığında belirleyici olacak enflasyon tahminleri açıklandı ve bu tahminler üzerinden masada konuşulacak ilk rakam da belirmeye başladı. Peki, tahminler doğrultusunda 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili beklentilere dair tüm detaylar…
Asgari Ücretin Belirlenmesinde Enflasyon Verileri Önemli Rol Oynuyor
Asgari ücretin belirlenmesi, işçi ve işveren temsilcileri ile hükümet temsilcilerinden oluşan bir komisyonun ortak çalışmasıyla gerçekleşiyor. 5 işçi ve 5 işveren temsilcisi arasında yapılan pazarlıklara 5 hükümet temsilcisi de hakem olarak katılıyor. Komisyon, geçim ve maliyet verilerini ele alarak karar verirken enflasyon verileri en önemli referans olarak öne çıkıyor.
Geçmiş Yıllarda Enflasyon Oranı Üzerinde Artışlar Uygulandı
Geçmiş yıllara bakıldığında, asgari ücret artışlarının genellikle bir önceki yılın enflasyon oranının 5-10 puan üzerinde yapıldığı görülüyor. Bu uygulama, enflasyonun asgari ücret artışlarında temel kriterlerden biri olarak belirlendiğini gösteriyor.
Ara Zam Olmadığı İçin Yıllık Enflasyon Göz Önünde Bulundurulacak
2023 yılında ara zam yapıldığı için 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınmıştı. Ancak bu yıl için ara zam yapılmadığından dolayı, asgari ücret artışında yıllık enflasyon verileri öne çıkacak. Aralık ayında yapılacak toplantılarda yıllık enflasyon verisi henüz açıklanmamış olacağından, tahminler ve beklentiler üzerinden bir değerlendirme yapılacak.
Enflasyon Beklentisi Yüzde 41,50 - 45 Arasında
Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41,50 olarak öngörülüyor. Merkez Bankası'nın piyasa anketlerinde ise yıl sonu enflasyon oranının yüzde 41,50 ile yüzde 45 arasında olacağı tahmin ediliyor.
Masada İlk Rakam: 24 Bin 57 TL
OVP’deki yüzde 41,50’lik enflasyon tahmini dikkate alındığında, masada konuşulacak ilk rakam olarak net asgari ücretin 24.057 TL olması öngörülüyor. Bu rakam pazarlıkların başlangıç noktası olacak.
Yüzde 45 Artış Halinde Asgari Ücret 25 Bin TL’yi Aşabilir
Asgari ücret artışının yüzde 45’e çıkması durumunda, net asgari ücretin 25 bin TL’yi aşması söz konusu olabilir. Komisyon, enflasyonun üzerindeki puanları da dikkate alarak yeni asgari ücreti belirleyecek.
Birçok Alanı Etkileyecek
Açıklanan asgari ücret, maaşları belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda GSS primleri, Bağ-Kur primleri ve çeşitli ödemeler gibi birçok kalemde de belirleyici oluyor.
2025 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Aralık ayında yapılacak toplantılarda komisyon, enflasyon verilerine dayalı olarak yeni asgari ücreti belirleyecek. Mevcut enflasyon tahminleri doğrultusunda 2025 yılı için yapılacak zam oranı ve asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor.
Piyasanın Enflasyon Beklentisiyle Hesaplanan Net Asgari Ücret
Brüt Asgari Ücret: 28.825,60 TL
SGK Primi (%14): 4.035,58 TL
İşsizlik Sigortası Primi (%1): 288,26 TL
Kesintiler Toplamı: 4.323,83 TL
Net Asgari Ücret: 24.501,77 TL
OVP Enflasyon Tahminiyle Hesaplanan Net Asgari Ücret
Brüt Asgari Ücret: 28.302 TL
SGK Primi (%14): 3.962,28 TL
İşsizlik Sigortası Primi (%1): 283,02 TL
Kesintiler Toplamı: 4.245,3 TL
Net Asgari Ücret: 24.057 TL
Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?
Her yıl Aralık ayında toplanan 15 kişilik komisyon, ekonomik koşulları, geçim endekslerini ve enflasyon verilerini değerlendirerek asgari ücreti belirliyor. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.
Tek Yıllık Ücret Belirlemesi Yapıldı
Pandemi sonrası dönemde asgari ücret iki kez artırılmıştı ancak 2024 yılı için yapılan belirleme ile yıllık ücret artışı esas alındı ve ara zam yapılmadı.
2024 Ocak Asgari Ücret Zammı Ne Kadardı?
Komisyon, 2024 yılı için asgari ücreti net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirledi. Bu yeni ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya alındı.