Asgari ücrette 3'lü hesap şekillendi! Pazarlıklar bu rakamdan başlayacak: 20.002 TL brüt üzerine...

2024 yılı için net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenen asgari ücretin, 2025 yılı için ne kadar olacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu. 2025 yılı asgari ücret zammı pazarlığında belirleyici olacak enflasyon tahminleri açıklandı ve bu tahminler üzerinden masada konuşulacak ilk rakam da belirmeye başladı. Peki, tahminler doğrultusunda 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili beklentilere dair tüm detaylar…