ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için henüz tespit komisyonundan rakam telaffuz edilmezken masada hangi rakamların olduğu şöyle değerlendiriliyor:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak.

Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek." şeklindeki açıklamaları nedeniyle yeni asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor.