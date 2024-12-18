2025 asgari ücret artışı için gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarına çevrildi. İki toplantıyı geride bırakan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantının tarihini belirledi. Bakan Işıkhan, bu toplantı sonrasında net ve brüt asgari ücret rakamlarının açıklanacağını duyurdu. Ocak ayında uygulanacak zam oranı, işçi ve işveren temsilcilerinin teklifleri doğrultusunda değerlendirilecek. Çalışmalar hızla devam ederken, yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı milyonlarca vatandaş tarafından merakla takip ediliyor.
2025 yılı asgari ücret zammı için son aşamaya gelindi. Üç toplantının ardından, TİSK ve TÜRK-İŞ’in ilettiği rakamlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. İşçi ve işveren taleplerini masaya yatıran komisyon, enflasyon oranını da dikkate alarak nihai kararını açıklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret ne zaman belli olacak?" sorusuna yanıt vererek, zam oranı ve yeni ücretin açıklanacağı tarihi işaret etti. Milyonlarca çalışan, hem işçi hem işveren kesiminin taleplerini göz önünde bulunduracak olan düzenlemenin detaylarını merakla bekliyor.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. KEZ TOPLANIYOR!
İki toplantıyı geride bırakan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde üçüncü kez toplanacak. Yeni toplantı 19 Aralık Perşembe saat 11.30'da!
3. toplantıda ücret tekliflerinin gelmesini beklediklerini aktaran Bakan Vedat Işıkhan gelen tekliflerin bakanlık bünyesinde değerlendirileceği paylaştı ve yeni rakamı paylaşmayı düşündükleri tarihi aktardı.
2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret hakkında Bakan Işıkhan "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." dedi.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı için henüz tespit komisyonundan rakam telaffuz edilmezken masada hangi rakamların olduğu şöyle değerlendiriliyor:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak.
Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek." şeklindeki açıklamaları nedeniyle yeni asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor.
Buna göre yüzde 35 zamla 23 bin TL'nin alt sınır, yüzde 45 ve üzeri zamla üst sınırın 25 bin TL olduğu yönünde fikirler oluşmaya başladı. Ancak son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü AK Parti Grup toplantısının olması nedeniyle burada rakamın açıklanabileceği yönünde beklentiler de artmış durumda.