Askerlik başvurusunun ardından sevk belgesi çıkan bireyler, askere giderken alınması gerekenler konusuna kafa yorar. Görev sırasında ihtiyacınız olan eşyalar için asker seti şeklinde hazır paketler bulunur. Ancak kişisel ihtiyaçlarınıza göre de hazırlayabilirsiniz. Özellikle de kışın askere gidecek bireyler, soğuğun en yoğun olduğu nöbet saatlerinde sıkı giyinmeye özen göstermelidir.

İçlik gibi korunaklı sıcak tutan kıyafetler bu durumda faydalı olur. Aynı zamanda “soğuk kış günlerinde askerde gece yatarken ne giyilir?” sorusuna da yanıt arayanlar için sıcak tutan ve terletmeyen kıyafetler önerilmektedir. Koğuş içerisinde giyebileceğiniz kıyafetlerin olması da önemlidir. Kış mevsiminde askere gidecekler için elzem ihtiyaçlar şu şekildedir;

- Termal içlik

- Kalın asker çorabı

- Askeri mont

- Su geçirmez askeri bot

- Askeri ayakkabı

- Eldiven ve bere

- Boyunluk

- Tıraş takımı, duş malzemeleri gibi kişisel bakım ürünleri

