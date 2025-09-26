ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında planlı su kesintileri uygulanacak. ASKİ Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? İşte Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Eylül planlı su kesintisi programı...
Ankara’da bazı bölgelerde planlı su kesintileri uygulanacak. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan programda, altyapı çalışmaları nedeniyle belirlenen mahalle ve ilçelerde geçici su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 26.09.2025 08:40:00
Tamir Tarihi: 26.09.2025 13:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : Karacaören mahallesi 1642 Cadde İçerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: Karacaören Sanayi Sitesi
POLATLI
Arıza Tarihi: 26.09.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 26.09.2025 19:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke Müteahhit firma çalışmasından dolayı kontrol amaçlı su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şentepe Mah. Bir kısmı. (Sol taraf)
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 25.09.2025 22:00:00
Tamir Tarihi: 26.09.2025 07:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi GENELİ
ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Ankara su kesintisi haberleri gündemdeki yerini aldı. Başkent Ankara'da ikamet eden vatandaşlar sabah saatlerinden beri suların kesik olmasıyla karşı karşıya. ABB ASKİ tarafından yapılan açıklamada Ankara'nın bazı ilçelerinde planlı kesintiye gidildiği belirtildi. Ankara'da sular belirtilen açıklamaya göre en geç saat 00.00'da gelmiş olacak.
