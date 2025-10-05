ASKİ 5 EKİM İLÇE İLÇE SU KESİNTİSİ SAATLERİ LİSTESİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ arızalar ve kesintiler

Ankara’da bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ, bakım-onarım çalışmaları ve arızalar nedeniyle planlı kesintilerin uygulanacağını duyurdu. Vatandaşlar, Ankara’da su kesintisi olan ilçeleri ve mahalleleri merak ediyor. İşte 5 Ekim 2025 tarihli Ankara su kesintisi listesi…
ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Polatlı / 5 Ekim (11:30 - 18:00)
Şebeke hattındaki arıza nedeniyle etkilenen yerler: Şehitlik Mahallesinin bir kısmı, Gazi Mahallesi bir kısmı, Cumhuriyet Mah. Kurtuluş Mah. Zafer Mah. İstiklal Mahallesi bir kısmı, Yeni Mahalles bir kısmı, Fatih Mahallesi bir kısmı.
11:00 - 16:00
Şentepe Mahallesi bir bölümü
Sincan / 5 Ekim (12:05 - 17:00)
Şebeke hattındaki arıza nedeniyle etkilenen yerler: Fevzi Çakmak Mahallesi bir bölümü.
3 - 5 Ekim (17:00 - 15:00)
Şebeke hattındaki arıza nedeniyle kesintiden etkilenecek yerler: Yenihisar, Beyobası, Çokoren, Maliköy.
Çankaya / 5 - 6 Ekim (08:25 - 15:00)
Yeni hat imalatı yapılmasıdan ötürü kesintiden etkilenen yerler: Dodurga Mahallesi, Çayyolu Mahallesi Bir Kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, Yaşamkent Mahallesi, Konutkent Mahallesi, Alacaatlı Mahallesi, Beytepe Mahallesi Üst Kotları, Üniversiteliler Mahallesi Üst Kotları.
Mutlukent Mahallesi, Çayyolu Mahallesi Bir Kısmı, Ümit Mahallesi bir kısmı, Beytepe Mahallesi Alt Kotları, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi bir kısmı.
Keçiören / 5 Ekim (08:00 - 23:55)
Ana hat üzerindeli arıza nedeniyle etkilenen yerler: Keçiören geneli.
Elmadağ / 5 Ekim (00:10 - 23:55)
Su seviyesinin azalması ile basınç düşüklüğünden kaynaklanan kesintinin etkilediği yerler: H. Oğlan B. Evler, Fatih Mahallsi, Havuzbaşı Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Muzaffer Ekşi Mahallesi, Şehitlik Mahallesi.
Yenimahalle / 5 - 6 Ekim (08:00 - 23:00)
Şebeke hattındaki arıza nedeniyle etkilenen yerler: Yakacık Mahallesi, Memlik, Bağlar Mevkii, Yakacık Toki, Bağlar Toki, Kuzeyyıldızı Mahallesi, Hurdacılar Sitesi, Turgut Özal Mahallesi, Serhat Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Özevler Mahallesi, Yukarı Yahyalar Mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, İvedik Mahallesi, İnönü Mahallesi, Çiğdemtepe Mahallesi, Barıştepe Mahallesi, Kaletepe Mahallesi, Burç Mahallesi, Avcılar Mahallesi, Güventepe Mahallesi, Kayalar Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Pamuklar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Barış Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Demetevler Mahallesi'nin Bir Kısmı, Çamlıca Mahallesi'nin Bir Kısmı, Tepealtı Mahallesi, Beştepe Mahallesi.
4 - 5 Ekim (11:00 - 23:00)
Etkilenen yerler: Cumhuriyet Mahallesi, Ata Mahallesi, Susuz Mahallesi.
Gölbaşı / 3 - 6 Ekim (15:00 - 08:00)
Şebeke hattındaki arıza nedeniyle etkilenen yerler: Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Yurtbey Mahalleleri ve Bahçeli Evler Mahallesi'nin bir kısmı.
Mamak / 3 - 6 Ekim (15:00 - 08:00)
Kesikköprü hattındaki arıza nedeniyle kesintiden etkilenecek yerler: Mamak ilçe geneli.
Altındağ / 4 - 5 Ekim (11:00 - 23:00)
Kesikköprü hattındaki arıza nedeniyle kesintiden etkilenecek yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler ve Hacettepe Baraj mahalleleri.
Etimesgut / 5 Ekim (11:00 - 23:55)
Arıza nedeniyle kesintinin etkilediği yerler: Fatih Sultan Mahallesi, Erler Mahallesi, Orhun Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, ve Şehit Ali Mahallesi'nin bir kısmı.
Pursaklar 4 - 5 Ekim (17:00 - 19:00)
Hatta yaşanan arıza nedeniyle kesintinin etkilediği yerler: Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı, Merkez Mahallesi bir kısmı, Yunus Emre Mahallesi bir kısmı, Fatih Mahallesi bir kısmı, Tevfik İleri Mahallesi bir kısmı.