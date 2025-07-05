Aşure günü iftar vakitleri: 5 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı saatleri

Müslüman aleminin kamerî yılbaşı gecesi olarak kabul edilen aşure günü Muharrem ayının tam da 10. gecesine denk geliyor. Hicri takvime baktığımızda yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı 1. gecesi ile hicri yılbaşını simgeliyor. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü oruç tutanlar için akşam ezanı ve iftar vakti merak konusu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün akşam ezanı kaçta okunacak? İşte 5 Temmuz 2025 aşure günü Diyanet namaz vakitlerine göre İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il iftar saati, akşam ezanı namaz vakitleri.
5 Temmuz imsak ve iftar vakitleri belli oldu. Hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk gelen Aşure Gününde oruç tutmak isteyenler sahur ve iftar vakitlerini sorguluyor. Peki, Arefe günü orucu sahur saat kaçta? Arefe günü orucu iftar saat kaçta?
AŞURE GÜNÜ ORUCU İFTAR SAATLERİ
5 Temmuz Ankara iftar vakti 20:28
5 Temmuz İstanbul iftar vakti 20:47
5 Temmuz İzmir iftar vakti 20:46
5 Temmuz Adana iftar vakti 20:09
5 Temmuz Diyarbakır iftar vakti 19:52
5 Temmuz Trabzon iftar vakti 20:04
AŞURE GÜNÜNE ÖZEL ORUÇ VAR MIDIR?
Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nâfile namazın olduğuna dair herhangi bir rivâyet mevcut değildir.
Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur’ân okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise müstehaptır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem’de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).
Muharrem ayının 10. gününe, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: “Resûlullah (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ‘Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?’ diye sordu. ‘Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.’ dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, ‘Ben Mûsâ’ya sizden daha yakınım’ buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.” (Buhârî, Savm, 69 [2004]; Müslim, Sıyâm, 127-128 [1130]).
Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahudiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için Peygamberimiz (s.a.s.) öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivâyetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Bezzâr, el-Müsned, 11/399 [5238]; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 4/475 [8406]). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.
MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayına girilmesiyle birlikte, Muharrem ayının 10. günü ne zaman? sorusu pek çok insan tarafından merak edildi. Zira Aşure Günü 10. güne denk geliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre, Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladı. Ayrıca 25 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek.
Muharrem ayının 10. günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ
Aşure gününde oruç tutmak dinimizde sünnet olarak kabul ediliyor. Tam da o günden önce ve sonrasında tutulan oruçlar tavsiye edilen faziletli oruçlar kategorisini kabul ediliyor. Bu sebeple Muharrem ayının 9. 10. veya 11. gününü tek tek veya birlikte oruçlu olarak geçirmek sevap kazandırıcı olarak görülüyor.
Aşure günü özel bir tatlı yapılarak zengin fakir herkese dağıtılıp ikram ediliyor. Muharrem ayının en büyük fazileti içinde bulunulan ayın bereket getirmesiydi. Büyükler ziyaret edilir, hal hatırları sorulur, bayram gibi düşünülür. Temiz kıyafetler giyilir ve bol bol sadaka verilir.