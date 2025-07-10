ATM'den nakit çekme ve para yatırma limitleri baştan sona değişti! İşte banka banka yeni limitler

Bankacılık işlemlerinde sık kullanılan ATM’lere yönelik önemli bir düzenlemeye gidildi. Özellikle yüksek tutarlı işlem yapan birey ve şirketleri yakından ilgilendiren bu değişiklik kapsamında, bazı bankalar ATM’lerden yapılabilecek günlük para çekme ve yatırma limitlerini yukarı yönlü güncelledi.
Bankaların ATM işlem limitleri değişti. Son günlerde gündeme gelen düzenleme ile birlikte, özellikle yüksek tutarlı işlem yapan kullanıcılar için ATM üzerinden yapılabilecek para yatırma ve çekme limitlerinde dikkat çeken artışlar yaşandı. Yeni limitler, bireysel ve kurumsal kullanıcıların işlem hacmini doğrudan etkiliyor.
BANKA BANKA ATM PARA YATIRMA LİMİTLERİ (2025 TEMMUZ İTİBARIYLA):
Banka Adı Günlük Para Yatırma Limiti
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Yapı Kredi 185.000 TL
Enpara (Finansbank) 185.000 TL
Garanti BBVA 100.000 TL
Fibabanka 100.000 TL
Odeabank 100.000 TL
VakıfBank 50.000 TL
Halkbank 50.000 TL
ING Bank 50.000 TL
QNB Finansbank 50.000 TL
Kuveyt Türk 50.000 TL
Ziraat Bankası 20.000 TL
Not: Bu limitler bankaların kendi ATM cihazları için geçerli olup, ortak ATM kullanımında farklılık gösterebilir.
BANKA BANKA ATM NAKİT ÇEKME LİMİTLERİ
Banka Adı Nakit Çekme Limiti
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Enpara 50.000 TL
Garanti BBVA 20.000 TL
İş Bankası 20.000 TL
Alternatifbank 20.000 TL
Burganbank 20.000 TL
Ziraat Bankası 7.500 TL
Akbank 7.000 TL
Şekerbank 7.500 TL
Fibabanka 15.000 TL
HSBC 8.500 TL
Odeabank 10.000 TL
ING Bank 10.000 TL
QNB Finansbank 10.000 TL
TEB 10.000 TL
Halkbank 10.000 TL
Vakıfbank 10.000 TL
Yapı Kredi 10.000 TL
Anadolubank 10.000 TL
Vakıf Katılım 2.500 TL
YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLERDE KOMİSYON UYARISI
Banka ATM'lerinden belirlenen limitin üzerindeki çekimlerde komisyon uygulanabiliyor. Bu durumda kullanıcılar, aynı banka ya da anlaşmalı bankaların ATM'lerinden EFT ile ücretsiz para transferi yaparak daha uygun maliyetlerle nakit çekim gerçekleştirebiliyor. Bankalar, bu tür değişiklikleri çoğunlukla SMS veya mobil uygulama bildirimleri ile duyuruyor.
ORTAK ATM'LERDE LİMİTLER DEĞİŞEBİLİR
Yukarıda yer alan limitler, bankaların kendi ATM'lerinde geçerli olan tutarları yansıtmaktadır. Ortak ATM ağına dahil olan cihazlarda günlük çekim/yatırma limitleri daha düşük olabilir veya işlem başına ekstra ücret yansıtılabilir. Bu nedenle işlem yapmadan önce bankanızdan güncel bilgilendirmeyi almanız önerilir.