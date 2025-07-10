ATM'den nakit çekme ve para yatırma limitleri baştan sona değişti! İşte banka banka yeni limitler

YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLERDE KOMİSYON UYARISI

Banka ATM'lerinden belirlenen limitin üzerindeki çekimlerde komisyon uygulanabiliyor. Bu durumda kullanıcılar, aynı banka ya da anlaşmalı bankaların ATM'lerinden EFT ile ücretsiz para transferi yaparak daha uygun maliyetlerle nakit çekim gerçekleştirebiliyor. Bankalar, bu tür değişiklikleri çoğunlukla SMS veya mobil uygulama bildirimleri ile duyuruyor.