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ATM'den nakit çekme ve para yatırma limitleri baştan sona değişti! İşte banka banka yeni limitler

ATM'den nakit çekme ve para yatırma limitleri baştan sona değişti! İşte banka banka yeni limitler

11:2010/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bankacılık işlemlerinde sık kullanılan ATM’lere yönelik önemli bir düzenlemeye gidildi. Özellikle yüksek tutarlı işlem yapan birey ve şirketleri yakından ilgilendiren bu değişiklik kapsamında, bazı bankalar ATM’lerden yapılabilecek günlük para çekme ve yatırma limitlerini yukarı yönlü güncelledi.

Bankaların ATM işlem limitleri değişti. Son günlerde gündeme gelen düzenleme ile birlikte, özellikle yüksek tutarlı işlem yapan kullanıcılar için ATM üzerinden yapılabilecek para yatırma ve çekme limitlerinde dikkat çeken artışlar yaşandı. Yeni limitler, bireysel ve kurumsal kullanıcıların işlem hacmini doğrudan etkiliyor.

BANKA BANKA ATM PARA YATIRMA LİMİTLERİ (2025 TEMMUZ İTİBARIYLA):


Banka Adı       Günlük Para Yatırma Limiti

---------------------------------------------------

Yapı Kredi       185.000 TL

Enpara (Finansbank)  185.000 TL

Garanti BBVA      100.000 TL

Fibabanka       100.000 TL

Odeabank        100.000 TL

VakıfBank       50.000 TL

Halkbank        50.000 TL

ING Bank        50.000 TL

QNB Finansbank     50.000 TL

Kuveyt Türk      50.000 TL

Ziraat Bankası     20.000 TL


Not: Bu limitler bankaların kendi ATM cihazları için geçerli olup, ortak ATM kullanımında farklılık gösterebilir.

BANKA BANKA ATM NAKİT ÇEKME LİMİTLERİ

Banka Adı       Nakit Çekme Limiti

-----------------------------------------------

Enpara        50.000 TL

Garanti BBVA     20.000 TL

İş Bankası      20.000 TL

Alternatifbank    20.000 TL

Burganbank      20.000 TL

Ziraat Bankası     7.500 TL

Akbank         7.000 TL

Şekerbank       7.500 TL

Fibabanka       15.000 TL

HSBC          8.500 TL

Odeabank       10.000 TL

ING Bank       10.000 TL

QNB Finansbank    10.000 TL

TEB          10.000 TL

Halkbank       10.000 TL

Vakıfbank       10.000 TL

Yapı Kredi      10.000 TL

Anadolubank      10.000 TL

Vakıf Katılım     2.500 TL

YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLERDE KOMİSYON UYARISI

Banka ATM'lerinden belirlenen limitin üzerindeki çekimlerde komisyon uygulanabiliyor. Bu durumda kullanıcılar, aynı banka ya da anlaşmalı bankaların ATM'lerinden EFT ile ücretsiz para transferi yaparak daha uygun maliyetlerle nakit çekim gerçekleştirebiliyor. Bankalar, bu tür değişiklikleri çoğunlukla SMS veya mobil uygulama bildirimleri ile duyuruyor.

ORTAK ATM'LERDE LİMİTLER DEĞİŞEBİLİR

Yukarıda yer alan limitler, bankaların kendi ATM'lerinde geçerli olan tutarları yansıtmaktadır. Ortak ATM ağına dahil olan cihazlarda günlük çekim/yatırma limitleri daha düşük olabilir veya işlem başına ekstra ücret yansıtılabilir. Bu nedenle işlem yapmadan önce bankanızdan güncel bilgilendirmeyi almanız önerilir.

#ATM
#Nakit Ödeme Limiti
#Banka para yatırma limitleri
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