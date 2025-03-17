İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme süreci tamamlandı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi de belli oldu. Peki AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte vize, final, telafi ve mezuniyet üç ders sınavı tarihleri.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri tamamlanmasıyla birlikte gözler AUZEF sınav takvimine çevrildi. Peki AUZEF bahar dönemi vize, final, telafi ve mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?
2025 AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Bahar dönemi Vize: 12-13 Nisan 2025
AUZEF Bahar dönemi Final: 31 Mayıs-1 Haziran 2025
AUZEF Bahar dönemi Telafi: 12-13 Temmuz 2025
AUZEF Bahar dönemi Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2025
AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
AUZEF HARF NOTU KARŞILIKLARI
Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO'sunun en az 2.00 olması gerekir.
Koşullu başarılı (DD ve DC) derslerde, not yükseltmek amacıyla ders tekrar alınır ise ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.
Öğrencilerin bir bölümden mezun olabilmeleri için:
1. Müfredatta belirtilen tüm çalışmaları(ders, staj, tez çalışması vb.) ve AKTS yükümlülüklerini tamamlamış olması
2. Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) tutturamayan öğrenci mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle Koşullu başarılı (DD ve DC harf notlu) derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO'ları 2.00 üzerine çıkan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.
Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini tamamladıklarında ve AGNO'larını 2.00 değerinin üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin mezuniyet derecelerini gösterir.